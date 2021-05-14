В шести микрорайонах Актау обещают отремонтировать дороги

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В рамках благоустройства в шести микрорайонах, а именно, в 1, 4, 14, 22, 28А и 29 будут отремонтированы автомобильные дороги, тротуары.



- В списке планируемых работ в 1, 2, 14, 22, 28А и 29 микрорайонах предусмотрены ремонт и замена некоторых детских площадок на новые, установка новых спортивных площадок, озеленение и освещение. Сейчас будет разрабатываться ПСД, сметная документация по каждому микрорайону, после чего будем просить выделение средств из бюджета. Займёт эта процедура три-четыре месяца, – сообщили в акимате Актау.