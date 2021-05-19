В ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» прокомментировали жалобу по поводу публичных слушаний о повышении тарифов

- Среди потребителей присутствовали представители ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», которые не афишировались, а выдавали себя за простых граждан. Представленные присутствующим слайды по ныне существующим ценам как для населения, так и по юридическим лицам содержали информацию по ценам основных поставщиков и размеру ставки самого ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау». Однако, руководитель не показала фактический размер стоимости электрической энергии, по которой будет выставляться счёт жителям и предприятиям города. Не был озвучен размер стоимости электроэнергии, который был подан в антимонопольный орган на рассмотрение и утверждение. Из пояснений руководителя ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» следует, что их компания на протяжении последних полутора лет несет убытки, соответственно, предприятие имеет задолженность перед своими поставщиками, в частности, ТОО «МАЭК-Казатомпром». За счет чьих денег и в каком размере предполагается погашение долга перед поставщиком присутствующим так и не было разъяснено. Более того, выступающая всячески игнорировала данный вопрос и избегала от прямого и полного ответа. Выступавший руководитель лишь мимоходом огласила, что убытки будут покрываться за счет бюджетных организаций. Однако какова будет цена для бюджетных организаций, и из чего она будет складываться, присутствующим не было представлено ответа. Более того, юрист департамента сказала, что пока документы по увеличению тарифа рассматриваются, срок не озвучила, хотя несколько раз вопрос задавали, потом она дополнила, что у ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» нет подтверждающих документов по их расходам, но через время попыталась оправдаться, сказав, что не так выразилась. Отмечу, что руководитель ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» была агрессивно настроена, часто впадала в перепалку с потребителями, а когда к ней обращались, отворачивалась вообще в другую сторону, в итоге так и не отвечала по факту, - пишет участник слушаний.

- Информация по поводу присутствия на слушаниях работников компании в качестве потребителей, а также относительно негативных высказываний со стороны сотрудников ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» надумана и не соответствует действительности. Все вопросы по организации публичных слушаний, в том числе и вся критика, должны быть адресованы в департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области, - сообщили в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».

- Анонимность данной публикации свидетельствует в пользу лживости излагаемой информации. Касательно близорукого утверждения автора о присутствии на слушаниях работников Товарищества, выдававших себя якобы за потребителей, то это непонимание автором смысла и цели публичных слушаний. Мы не заинтересованы в присутствии лжепотребителей, ведь их количество может сыграть только отрицательную роль. Безусловно, на слушаниях присутствовали несколько работников Товарищества, которые готовили материалы для слушаний и готовы были ответить на все интересующие потребителей вопросы, а также работники, осуществлявшие техническое сопровождение информации и материалов для публичных слушаний. Что же касается агрессивности руководителя ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», дозированности информации об увеличении тарифа, сокрытия материалов и ухода от ответов на вопросы потребителей, то это откровенная ложь. Вся информация и материалы относительно повышения тарифа нашего Товарищества не являются секретными. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы как можно большее количество потребителей было информировано об обоснованности и объективной необходимости повышения тарифов. Свою деятельность Товарищество осуществляет гласно, мы открыты для любого диалога с жителями Актау и готовы ответить на все интересующие вопросы, в том числе и на вопросы увеличения тарифа, - сообщили в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».