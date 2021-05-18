Публичные слушания по повышению тарифов провели для галочки

Прислал: Житель Актау

Я житель Актау и мне на безразлична жизнь города. Хотел бы высказать свое мнение по поводу проведенных публичных слушаний по повышению предельной цены на электроэнергию ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».



Во-первых следует отметить, что была плохая организация помещения (узкий кабинет, все сидели близко друг к другу, окна закрыты, некоторые посетители оставались в коридоре, где был плохой обзор и слышимость), заседание перенесли на первый этаж в холл здания (часть сидели, часть стояли).



Во-вторых среди потребителей присутствовали представители ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», которые не афишировались, а выдавали себя простыми потребителями, периодически говоря, что нужно жаловаться на Минэнерго, а не ругать ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».



Лично у меня как у потребителя остались ряд вопросов, на которые так и не получил ответы.



Представленные присутствующим слайды по ныне существующим ценам как для населения, так и по юридическим лицам содержали информацию по ценам основных поставщиков и размеру ставки самого ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау». Однако, руководитель не показала фактический размер стоимости электрической энергии по которой будет выставляться счет жителям и предприятиям города. Не был озвучен размер стоимости электроэнергии, который был подан в антимонопольный орган на рассмотрение и утверждение.



Из пояснений руководителя ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» следует, что их компания на протяжении последних полутора лет несет убытки, соответственно, предприятие имеет задолженность перед своими поставщикам, в частности ТОО «МАЭК-Казатомпром». За счет чьих денег и в каком размере предполагается погашение долга перед поставщиком присутствующим так и не было разъяснено. Более того, выступающая всячески игнорировала данный вопрос и избегала от прямого и полного ответа.



Выступавший руководитель ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» лишь мимоходом огласила, что убытки будут покрываться за счет бюджетных организаций. Однако какова будет цена для бюджетных организаций, и из чего она будет складываться, присутствующим не было представлено никакой информации.

В целом создалось впечатление, что присутствующим была представлена дозированная информация без полного раскрытия темы проводимых общественных слушаний.



Руководитель ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» сказала, что после раздаст материал, что не сделала, а быстро со своими коллегами удалилась, даже не попрощавшись.



В общем слушание проводили для галочки, потому что ряд вопросов, которые задавали потребители участники внятно на них так не дали пояснения. Более того юрист департамента сказала, что пока документы по увеличению тарифа рассматриваются, срок не озвучила, хотя несколько раз вопрос задавали, потом она дополнила, что у ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» нет подтверждающих документов по их расходам, но через время попыталась оправдаться сказав, что не так выразилась.



Отмечу, что руководитель ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» была агрессивно настроена, часто впадала в перепалку с потребителями, а когда к ней обращались, отворачивалась вообще в другую сторону, в итоге так и не отвечала по факту.



Подводя итог, организация была плохая, без соблюдения карантинных норм, не умение слушать и отвечать в нормальном тоне, не уважение к потребителям, которые присутствовали на слушании и не полное предоставление информации относительно увеличения тарифов.