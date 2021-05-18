«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 18 Мая
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.41 KZT
  • €1 = 519.47 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Народные новости

Публичные слушания по повышению тарифов провели для галочки

Сегодня, 14:15 Просмотров:0
Я житель Актау и мне на безразлична жизнь города. Хотел бы высказать свое мнение по поводу проведенных публичных слушаний по повышению предельной цены на электроэнергию ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».

Во-первых следует отметить, что была плохая организация помещения (узкий кабинет, все сидели близко друг к другу, окна закрыты, некоторые посетители оставались в коридоре, где был плохой обзор и слышимость), заседание перенесли на первый этаж в холл здания (часть сидели, часть стояли).

Во-вторых среди потребителей присутствовали представители ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», которые не афишировались, а выдавали себя простыми потребителями, периодически говоря, что нужно жаловаться на Минэнерго, а не ругать ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».

Лично у меня как у потребителя остались ряд вопросов, на которые так и не получил ответы.

Представленные присутствующим слайды по ныне существующим ценам как для населения, так и по юридическим лицам содержали информацию по ценам основных поставщиков и размеру ставки самого ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау». Однако, руководитель не показала фактический размер стоимости электрической энергии по которой будет выставляться счет жителям и предприятиям города. Не был озвучен размер стоимости электроэнергии, который был подан в антимонопольный орган на рассмотрение и утверждение.

Из пояснений руководителя ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» следует, что их компания на протяжении последних полутора лет несет убытки, соответственно, предприятие имеет задолженность перед своими поставщикам, в частности ТОО «МАЭК-Казатомпром». За счет чьих денег и в каком размере предполагается погашение долга перед поставщиком присутствующим так и не было разъяснено. Более того, выступающая всячески игнорировала данный вопрос и избегала от прямого и полного ответа.

Выступавший руководитель ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» лишь мимоходом огласила, что убытки будут покрываться за счет бюджетных организаций. Однако какова будет цена для бюджетных организаций, и из чего она будет складываться, присутствующим не было представлено никакой информации.
В целом создалось впечатление, что присутствующим была представлена дозированная информация без полного раскрытия темы проводимых общественных слушаний.

Руководитель ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» сказала, что после раздаст материал, что не сделала, а быстро со своими коллегами удалилась, даже не попрощавшись.

В общем слушание проводили для галочки, потому что ряд вопросов, которые задавали потребители участники внятно на них так не дали пояснения. Более того юрист департамента сказала, что пока документы по увеличению тарифа рассматриваются, срок не озвучила, хотя несколько раз вопрос задавали, потом она дополнила, что у ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» нет подтверждающих документов по их расходам, но через время попыталась оправдаться сказав, что не так выразилась.

Отмечу, что руководитель ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» была агрессивно настроена, часто впадала в перепалку с потребителями, а когда к ней обращались, отворачивалась вообще в другую сторону, в итоге так и не отвечала по факту.

Подводя итог, организация была плохая, без соблюдения карантинных норм, не умение слушать и отвечать в нормальном тоне, не уважение к потребителям, которые присутствовали на слушании и не полное предоставление информации относительно увеличения тарифов.

Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
 
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика