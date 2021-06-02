«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 02 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.42 KZT
  • €1 = 522.73 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:39

Просмотров: 631

Птицефабрика в Мангистау вдвое сократит импортозависимость

Птицефабрика покроет половину потребности региона в курином мясе, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Наш регион с населением в 725 тысяч человек на протяжении многих лет был зависим от импорта куриного мяса. Учитывая, что в среднем регион потребляет порядка 11,5 тысячи тонн куриного мяса в год, была очевидна необходимость создания предприятия по производству куриного мяса. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Весной текущего года в области начала работу единственная крупная птицефабрика по производству бройлерной курицы. Инвестиционный проект ТОО «Актау Агро» - самое масштабное производство мясного направления в Мангистауской области. Мощность птицефабрики составляет порядка пяти тысяч тонн курятины в год. Это позволит вдвое сократить импортозависимость.

Птицефабрика в Мангистау вдвое сократит импортозависимость


Первая партия яиц в инкубатор при птицефабрике была заложена ещё в начале апреля. Около 38 с половиной тысяч инкубационных яиц прибыли в регион из России. Вторую партию в таком же количестве заложили через 16 дней. Первый выводок цыплят бройлерной породы увидел свет в конце апреля, а уже в конце мая на птицефабрике произвели первый пробный забой птицы. По словам директора ТОО «Актау Агро» Данияра Тургинова, к концу июня на прилавках региона появится первая партия бройлерной курицы под брендом «Каспий құс».

- Средний вес готового охлаждённого продукта составит порядка 1,5-2 килограмма, а цена 1200 тенге за килограмм. Стоит отметить, что наша продукция будет именно охлаждённой. Важное преимущество охлаждённого мяса в том, что оно в полном объёме сохраняет все полезные вещества, витамины, микро- и макроэлементы. Так как производимое крупное, мы направили все силы на контроль качества, для того чтобы охлаждённая курица вовремя поступала до потребителя. А это значит, что наши специалисты строго будут следить за сроками хранения и соблюдением температурного режима, - поделился Данияр Тургинов.


Сам комплекс «Актау Агро» состоит из трёх площадок: инкубатор, 16 птичников на более чем 30 тысяч голов, а также убойный цех мощностью 2000 голов в час. На данный момент во всех цехах имеется необходимое оборудование для содержания и разведения бройлеров, в том числе лаборатория для исследований и ветеринарный пост.

Стоит отметить, что параллельно с птицефабрикой теми же инвесторами введён в эксплуатацию комбикормовый завод в Мунайлинском районе мощностью 10 тысяч тонн корма в час. Данное производство направлено не только на потребности птицефермы. Также планируется производить корма и для местных скотоводческих хозяйств.

Птицефабрика в Мангистау вдвое сократит импортозависимость


Стоимость инвестиционного проекта - 5,1 миллиарда тенге 30 процентов от этой суммы - средства отечественных инвесторов, остальная часть была профинансирована «Аграрной кредитной корпорацией». Запуск птицеводческого комплекса позволил трудоустроить более 90 местных жителей. Среди них Мустахина Макулова, которая работает упаковщиком в убойном цеху.

- Работа очень интересная, хоть и не самая лёгкая. Для нас подобное производство в новинку. Мы естественно прошли обучение. Нравятся условия труда, имеется развозка, столовая и даже своё общежитие. Очень хотелось бы, чтобы в нашем регионе было больше подобных производств. Это, прежде всего, важно для местных жителей, - говорит Мустахина Макулова.


По словам руководства предприятия, большую поддержу в реализации проекта оказало руководство Мангистауской области. На средства из местного бюджета к птицефабрике была полностью проложена инфраструктура. На эти цели выделено более одного миллиарда тенге.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Disco (Посетители) Сегодня, 13:06
Куры с под Алматы 1020 тенге.
Куры с России, Адыгея 1070 тенге.
Вопрос. Будут ли брать кур по 1200 тенге?

Танцуют все...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
vlad75 (Посетители) Сегодня, 12:41
Сейчас 1200, поступят в продажу будут дороже. Зачем нам такие куры, хоть и охлаждённые. Уральские или Кустанайские в Дине по 850-900 тенге. Хоть и заморозка. Как брал их так и буду брать.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика