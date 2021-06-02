Птицефабрика в Мангистау вдвое сократит импортозависимость

- Средний вес готового охлаждённого продукта составит порядка 1,5-2 килограмма, а цена 1200 тенге за килограмм. Стоит отметить, что наша продукция будет именно охлаждённой. Важное преимущество охлаждённого мяса в том, что оно в полном объёме сохраняет все полезные вещества, витамины, микро- и макроэлементы. Так как производимое крупное, мы направили все силы на контроль качества, для того чтобы охлаждённая курица вовремя поступала до потребителя. А это значит, что наши специалисты строго будут следить за сроками хранения и соблюдением температурного режима, - поделился Данияр Тургинов.

- Работа очень интересная, хоть и не самая лёгкая. Для нас подобное производство в новинку. Мы естественно прошли обучение. Нравятся условия труда, имеется развозка, столовая и даже своё общежитие. Очень хотелось бы, чтобы в нашем регионе было больше подобных производств. Это, прежде всего, важно для местных жителей, - говорит Мустахина Макулова.

Наш регион с населением в 725 тысяч человек на протяжении многих лет был зависим от импорта куриного мяса. Учитывая, что в среднем регион потребляет порядка 11,5 тысячи тонн куриного мяса в год, была очевидна необходимость создания предприятия по производству куриного мяса. Об этом сообщает пресс-служба региона.Весной текущего года в области начала работу единственная крупная птицефабрика по производству бройлерной курицы. Инвестиционный проект ТОО «Актау Агро» - самое масштабное производство мясного направления в Мангистауской области. Мощность птицефабрики составляет порядка пяти тысяч тонн курятины в год. Это позволит вдвое сократить импортозависимость.Первая партия яиц в инкубатор при птицефабрике была заложена ещё в начале апреля. Около 38 с половиной тысяч инкубационных яиц прибыли в регион из России. Вторую партию в таком же количестве заложили через 16 дней. Первый выводок цыплят бройлерной породы увидел свет в конце апреля, а уже в конце мая на птицефабрике произвели первый пробный забой птицы. По словам директора ТОО «Актау Агро» Данияра Тургинова, к концу июня на прилавках региона появится первая партия бройлерной курицы под брендом «Каспий құс».Сам комплекс «Актау Агро» состоит из трёх площадок: инкубатор, 16 птичников на более чем 30 тысяч голов, а также убойный цех мощностью 2000 голов в час. На данный момент во всех цехах имеется необходимое оборудование для содержания и разведения бройлеров, в том числе лаборатория для исследований и ветеринарный пост.Стоит отметить, что параллельно с птицефабрикой теми же инвесторами введён в эксплуатацию комбикормовый завод в Мунайлинском районе мощностью 10 тысяч тонн корма в час. Данное производство направлено не только на потребности птицефермы. Также планируется производить корма и для местных скотоводческих хозяйств.Стоимость инвестиционного проекта - 5,1 миллиарда тенге 30 процентов от этой суммы - средства отечественных инвесторов, остальная часть была профинансирована «Аграрной кредитной корпорацией». Запуск птицеводческого комплекса позволил трудоустроить более 90 местных жителей. Среди них Мустахина Макулова, которая работает упаковщиком в убойном цеху.По словам руководства предприятия, большую поддержу в реализации проекта оказало руководство Мангистауской области. На средства из местного бюджета к птицефабрике была полностью проложена инфраструктура. На эти цели выделено более одного миллиарда тенге.