Чиновники Атамекена убеждают сельчан в наличии воды

Жительница села Атамекен говорит, что в домах сельчан уже несколько дней совсем нет питьевой воды.- У нас вода вообще раньше шла непрерывно 24 часа, а сейчас ее подают по часу, и то еле капает. Последние дни нет совсем. Нурхан Мустафаев, аким нашего села Атамекен, обещал, что сегодня вода появится, но ее так и нет. Теперь он уверяет, что она у нас идет. И еще предлагает помочь нам тем, чтобы мы без очереди купили водовозку. Над нами издеваются, как могут, – жалуются сельчане.