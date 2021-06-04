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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 721

Чиновники Атамекена убеждают сельчан в наличии воды

Жители села Атамекен жалуются на отсутствие питьевой воды. При этом чиновники уверяют их в обратном.

фото из открытых источников
Жительница села Атамекен говорит, что в домах сельчан уже несколько дней совсем нет питьевой воды.

- У нас вода вообще раньше шла непрерывно 24 часа, а сейчас ее подают по часу, и то еле капает. Последние дни нет совсем. Нурхан Мустафаев, аким нашего села Атамекен, обещал, что сегодня вода появится, но ее так и нет. Теперь он уверяет, что она у нас идет. И еще предлагает помочь нам тем, чтобы мы без очереди купили водовозку. Над нами издеваются, как могут, – жалуются сельчане.




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Комментарии ( 4 )

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  • Expert
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:17
У нас только,что и умеют названия громкие посёлкам давать, а проблемы жителей решать...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 2garin (Посетители) Сегодня, 16:35
Балалайки они все там...
 
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  • мунайши73
 Банкир (Посетители) Сегодня, 15:47
Видишь суслика? Нет? И я не вижу! А он есть!!!
 
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:36
По бумагам идет вода, проверьте beer2
 
 

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