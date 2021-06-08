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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:21

Просмотров: 408

Церемонии открытия и закрытия «Ралли Казахстан-2021» в Актау пройдут без зрителей

Торжественная церемония открытия «Ралли Казахстан-2021» состоится сегодня, 8 июня. В связи с эпидемиологической обстановкой в мире мероприятие пройдет без присутствия зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе организационного комитета.

Фото Алексея Хапина
Сегодня, 8 июня, в 18:00 в Актау состоится пресс-конференция с ведущими гонщиками, участниками ралли, а церемония старта назначена на 20:00.

В пресс-службе организационного комитета ралли сообщили, что церемонии открытия и закрытия пройдут без зрителей в связи с эпидемиологической ситуацией и усилением мер безопасности.

Напомним, для подготовки к «Ралли Казахстан-2021» в Актау с разных концов света прибыли участники гонки.

- В связи с коронавирусом мы все организовывали более тщательно, помогали и Министерство спорта, и Министерство иностранных дел, МВД, Комитет национальной безопасности, пограничники и так далее, то есть все вместе приложили все усилия, чтобы гонка состоялась, - сказал Марат Абыкаев, президент федерации автомотоспорта РК.



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