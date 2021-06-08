Церемонии открытия и закрытия «Ралли Казахстан-2021» в Актау пройдут без зрителей

Фото Алексея Хапина

Сегодня, 8 июня, в 18:00 в Актау состоится пресс-конференция с ведущими гонщиками, участниками ралли, а церемония старта назначена на 20:00.



В пресс-службе организационного комитета ралли сообщили, что церемонии открытия и закрытия пройдут без зрителей в связи с эпидемиологической ситуацией и усилением мер безопасности.



Напомним, для подготовки к «Ралли Казахстан-2021» в Актау с разных концов света прибыли участники гонки.



- В связи с коронавирусом мы все организовывали более тщательно, помогали и Министерство спорта, и Министерство иностранных дел, МВД, Комитет национальной безопасности, пограничники и так далее, то есть все вместе приложили все усилия, чтобы гонка состоялась, - сказал Марат Абыкаев, президент федерации автомотоспорта РК.