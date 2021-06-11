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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 08:56

Просмотров: 14

Деятельность массажистки не стали проверять в Бейнеу

Управление здравоохранения посчитало, что действия женщины не принесли вреда ребёнку. На этом основании проверку в отношении деятельности массажистки провести не удалось. Об этом сообщила директор департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области Нурсулу Мухамбетярова.

Кадр видео
В истории с массажем 9-месячному малышу поставлена точка.

- Мы получили заключение со стороны управление здравоохранения Мангистауской области, где указано, что нет вреда здоровью. В связи с этим нам не дали разрешение на проведение внеплановой проверки. Из полиции Бейнеу материалы дела не поступали, - сообщила директор департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области Нурсулу Мухамбетярова.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области подтвердили, что полиция Бейнеу не передавала материалы дела.

Видео с массажем бурно обсуждалось пользователями Сети, поэтому корреспондент lada.kz обратился к независимому эксперту, массажисту Игорю Новокриницкому. Он рассказал о последствиях, с которыми малыш может столкнуться в результате подобных манипуляций.

- Я против динамической гимнастики, когда малышей поднимают на весу за голову и за конечности: за ноги или руки. Динамическая гимнастика не является официально признанной медицинской методикой. Тот момент, когда ребёнка поднимают за голову, крайне нефизиологичен для младенца и может привести к травме шейной области: подвывихам позвонков, перерастяжению мягких тканей шеи, микроразрывы, надрывы мышц, сдавливание жизненно важных сосудов шеи, травма плечевой области, поражение головного мозга. И, в целом, я рекомендую обращаться с грудничками на сеансе массажа и гимнастики бережно, плавно и аккуратно, чего, к сожалению, мы не видим в данном ролике, - прокомментировал эксперт.

Напомним, в социальных сетях появилось видео с шокирующими кадрами. Женщина без медицинского халата и маски делает массаж ребёнку. Во время сеанса ребёнок сильно плачет. Женщина с усилиями давит на живот ребёнку, вытягивает ему руки и ноги. Кроме того, массажистка трясёт ребёнка, взявшись за его шею.

Позже стало известно, что Минздрав провёл проверку, в рамках которой выяснилось, что ребёнок, которому проводили жёсткий массаж в салоне красоты, имеет неврологическое заболевание. Мать малыша сама решила обратиться в салон красоты посёлка Бейнеу для получения массажа её 9-месячному ребёнку. Женщина не имеет претензий к массажистке.



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