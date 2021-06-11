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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:38

Просмотров: 283

Фонд «Саби» открыл отделение экстренной детской хирургии в Актау

Отделение экстренной детской хирургии открыто на базе детской областной больницы на средства казахстанцев, пожертвовавших деньги в фонд «Саби». Актау стал третьим городом, в котором появилось отделение. Об этом сообщается на странице фонда в социальной сети.

Фото фонда «Саби»
Благотворительный проект «Экстренная детская хирургия» был запущен фондом «Саби» в 2018 году. Кроме строительства отделений проект предполагает проведение мастер-классов для хирургов у иностранных и казахстанских коллег.

- Сегодня открыли полностью оснащённое современным оборудованием отделение экстренной детской хирургии в Актау. На мой взгляд, одним из критериев оценки качества медицинских услуг является наличие отлаженной эффективной медицинской помощи. Экстренная хирургия является ядром этой системы, поскольку вовремя оказанная качественная медицинская помощь обеспечивает безопасность и жизнь нашим маленьким пациентов. Особенно актуальны эти проекты, где только одна больница обслуживает не только город, но и население близлежащих посёлков, соответственно и нагрузка на эту больницу большая, а особенно если в ней отсутствует самое современное медицинское оборудование, – рассказала Асель Тасмагамбетова, основатель фонда «Саби».

Следующее отделение экстренной детской хирургии откроется в Петропавловске.

К слову, ещё в январе к своему 40-му дню рождения сбор средств на Актауское отделение экстренной детской хирургии объявил казахстанский блогер Алишер Еликбаев. Чуть ранее её проводил блогер и ведущий Бейбит Алибеков. Сумма сбора составила 9 миллионов тенге.

Фонд «Саби» открыл отделение экстренной детской хирургии в Актау


Фонд «Саби» открыл отделение экстренной детской хирургии в Актау



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