Фонд «Саби» открыл отделение экстренной детской хирургии в Актау

Благотворительный проект «Экстренная детская хирургия» был запущен фондом «Саби» в 2018 году. Кроме строительства отделений проект предполагает проведение мастер-классов для хирургов у иностранных и казахстанских коллег.- Сегодня открыли полностью оснащённое современным оборудованием отделение экстренной детской хирургии в Актау. На мой взгляд, одним из критериев оценки качества медицинских услуг является наличие отлаженной эффективной медицинской помощи. Экстренная хирургия является ядром этой системы, поскольку вовремя оказанная качественная медицинская помощь обеспечивает безопасность и жизнь нашим маленьким пациентов. Особенно актуальны эти проекты, где только одна больница обслуживает не только город, но и население близлежащих посёлков, соответственно и нагрузка на эту больницу большая, а особенно если в ней отсутствует самое современное медицинское оборудование, – рассказала Асель Тасмагамбетова, основатель фонда «Саби».Следующее отделение экстренной детской хирургии откроется в Петропавловске.К слову, ещё в январе к своему 40-му дню рождения сбор средств на Актауское отделение экстренной детской хирургии объявил казахстанский блогер Алишер Еликбаев. Чуть ранее её проводил блогер и ведущий Бейбит Алибеков. Сумма сбора составила 9 миллионов тенге.