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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:22

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Из рабства освободили восемь человек в Мангистау

С начала года в регионе зарегистрировали восемь случаев рабства, сообщает издание «Деловой Казахстан».

Фото из доступных источников
За шесть неполных месяцев в регионе удалось освободить из рабства восемь граждан Узбекистана и Таджикистана.

Граждане из Узбекистана и Таджикистана больше всего попадают в рабство. Их принуждают к работам в частных хозяйствах и на строительных объектах.

Общественники считают, что ситуация изменится с вводом нового закона.

- Я надеюсь, что план, который будет охватывать все направления, указанные в уже подписанном указе, будет соответствовать тем требованиям, о которых говорит гражданское общество, правозащитники, политологи, и Казахстан поднимется на более высокую ступень в области защиты прав человека, - рассказал директор общественного объединения «Мейірім» Александр Муха.


Указ «О дальнейших мерах в области прав человека» Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал 9 июня. Предполагается, что закон поможет получить помощь и отстоять свои права иностранным гражданам. Глава государства поручил обеспечить реализацию плана мероприятий правительству страны.



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