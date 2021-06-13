Из рабства освободили восемь человек в Мангистау

- Я надеюсь, что план, который будет охватывать все направления, указанные в уже подписанном указе, будет соответствовать тем требованиям, о которых говорит гражданское общество, правозащитники, политологи, и Казахстан поднимется на более высокую ступень в области защиты прав человека, - рассказал директор общественного объединения «Мейірім» Александр Муха.

За шесть неполных месяцев в регионе удалось освободить из рабства восемь граждан Узбекистана и Таджикистана.Граждане из Узбекистана и Таджикистана больше всего попадают в рабство. Их принуждают к работам в частных хозяйствах и на строительных объектах.Общественники считают, что ситуация изменится с вводом нового закона.Указ «О дальнейших мерах в области прав человека» Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал 9 июня. Предполагается, что закон поможет получить помощь и отстоять свои права иностранным гражданам. Глава государства поручил обеспечить реализацию плана мероприятий правительству страны.