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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:48

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Власти Актау анонсировали строительство остановок «с наворотами»

Как заявляют власти, в городе планируется установить более 20 новых автобусных остановок. В том числе и напротив торгового дома «Рахат» в 8 микрорайоне. Новые остановки, как отметили в городском акимате, будут оборудованы туалетами и отапливаться зимой. А летом пассажиры смогут ожидать транспорт под кондиционером.

Эскизный проект предоставили в городском акимате
Земельный участок площадью 0,0048 гектара для размещения и эксплуатации автобусной остановки и торгового мобильного павильона напротив ТЦ «Рахат» в 8 микрорайоне находится в государственной собственности. Его планируется передать предпринимателю в рамках Земельного кодекса. За счет бизнесмена планируется построить остановку и торговый мобильный павильон.

Новую остановку напротив ТЦ «Рахат» в 8 микрорайоне чиновники пообещали установить до конца лета.

Акиматом Актау был разработан единый эскизный проект автобусных остановок с торговым мобильным павильоном по всему городу.

Власти Актау анонсировали строительство остановок «с наворотами»


На территории остановок могут быть установлены санитарно-гигиенические узлы, в зависимости от возможности подключения к канализационным сетям. Они будут функционировать на время работы торгового мобильного павильона. Предприниматель имеет право установить предельную цену за пользование туалетом в размере не более 50 тенге.

Обслуживанием данных павильонов, туалетов, систем отопления и кондиционера будет заниматься предприниматель.

Также на территории автобусной остановки и в торговом мобильном павильоне будут установлены камеры видеонаблюдения.

В марте 2020 года в редакцию Lada.kz уже жаловались жители Актау по поводу отсутствия крытого павильона и скамеек на автобусной остановке в 8 микрорайоне.

Тогда в акимате сообщали, что подали заявку на выделение средств из местного бюджета с целью оснащения автобусных остановок 20 павильонами. В списке также имелась и остановка в 8 микрорайоне, которую до сих пор не оборудовали.

Жалоба на отсутствие остановки поступала и в этом году.



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