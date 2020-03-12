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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:22

Просмотров: 294

Горожане жалуются на отсутствие крытого павильона на остановке в Актау

В редакцию пожаловались жители Актау по поводу отсутствия крытого павильона и скамеек на автобусной остановке в 8 микрорайоне, напротив торгового дома «Рахат».

Фото автора
Негде укрыться от снега, дождя и солнца, а также нет скамеек для ожидания, рассказывают горожане.

- Раньше здесь были торговые киоски, лавочки. Но всё это снесли и «закопали» в прошлом. Когда идут дожди, даже негде спрятаться, приходится стоять и мокнуть, а в жару париться под солнцем. Разве не предусмотрены средства в бюджете на строительство должного остановочного павильона, как на других остановках, - возмутилась жительница Актау Людмила.


Горожане жалуются на отсутствие крытого павильона на остановке в Актау


Lada.kz ожидает официальный комментарий от пресс-службы городского акимата.



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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 19:11
в Актау порядка 20-ти остановок выглядят как угодно ,но ни как остановки общественного транспорта! куда смотрит акимат?

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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