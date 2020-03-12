Горожане жалуются на отсутствие крытого павильона на остановке в Актау

- Раньше здесь были торговые киоски, лавочки. Но всё это снесли и «закопали» в прошлом. Когда идут дожди, даже негде спрятаться, приходится стоять и мокнуть, а в жару париться под солнцем. Разве не предусмотрены средства в бюджете на строительство должного остановочного павильона, как на других остановках, - возмутилась жительница Актау Людмила.

Негде укрыться от снега, дождя и солнца, а также нет скамеек для ожидания, рассказывают горожане.Lada.kz ожидает официальный комментарий от пресс-службы городского акимата.