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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:34

Просмотров: 1163

Жители Актау не дождались обещанной чиновниками остановки

В прошлом году чиновники обещали оборудовать остановку напротив торгового дома «Рахат» в 8 микрорайоне.

Необорудованная остановка напротив торгового дома «Рахат» в 8 микрорайоне
Как говорят местные жители, им приходится стоять на солнце в жару в ожидании общественного транспорта.

- Может когда-нибудь обратите внимание на обычных людей и всё-таки сделаете здесь остановку? Тротуар и бордюры раздолбаны. Будет когда-нибудь человеческое отношение к людям?, - жалуется жительница Евгения.


В марте 2020 года в редакцию Lada.kz уже жаловались жители Актау по поводу отсутствия крытого павильона и скамеек на автобусной остановке.

Тогда в акимате сообщали, что подали заявку на выделение средств из местного бюджета с целью оснащения автобусных остановок 20-ю павильонами.

В списке также имелась и остановка в 8 микрорайоне, но её до сих пор не оборудовали.




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Комментарии ( 5 )

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  • Шевченко 81
  • alixah
  • Zhenis72
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 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:13
Вот пишут позор акимату совсем не работают...они то работают но в свой только карман и где прослеживается выгода...а так как они только временщики-гастролеры...то ждут того волшебного пинка под зад, чтобы полететь на новые хлебные места....
 
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  • Шевченко 81
 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:20
слоган актауского Ёкимата
обещанного три года ждут...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • alixah
 Кинст (Посетители) Сегодня, 18:17
Таких "остановок" по городу, не оборудованных вообще ничем, достаточно по городу.... 1 мкрн – 2 дом и Дружба, 3а мкрн, Рахат упомянутый.... А ведь уже жара началась...
 
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  • kolu411
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 17:17
ЁмоЁ (Посетители)
10 мая 2021 18:26
Кому мешала обычная остановка в 8микр., напротив *Рахата*?...уж сколь лет как снесли и... popa
 
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  • montgomery
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  • Sportikus
 555777 (Посетители) Сегодня, 17:03
Позор, Акимат не работает.
 
 

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