Жители Актау не дождались обещанной чиновниками остановки

- Может когда-нибудь обратите внимание на обычных людей и всё-таки сделаете здесь остановку? Тротуар и бордюры раздолбаны. Будет когда-нибудь человеческое отношение к людям?, - жалуется жительница Евгения.

Как говорят местные жители, им приходится стоять на солнце в жару в ожидании общественного транспорта.В марте 2020 года в редакцию Lada.kz уже жаловались жители Актау по поводу отсутствия крытого павильона и скамеек на автобусной остановке.Тогда в акимате сообщали, что подали заявку на выделение средств из местного бюджета с целью оснащения автобусных остановок 20-ю павильонами.В списке также имелась и остановка в 8 микрорайоне, но её до сих пор не оборудовали.