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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:40

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Акимат Мангистау: Пожар на заводе ТОО «КазГПЗ» не повлияет на обеспечение региона сжиженным газом

В пресс-службе акима Мангистауской области сообщили, что сбоев по обеспечению сжиженным нефтяным газом в регионе не ожидается. Работу завода товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «КазГПЗ» планируют полностью восстановить в ближайшее время.

Фото предоставлено пресс-службой департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
Перебоев с подачей сжиженного нефтяного газа из-за пожара на заводе ТОО «КазГПЗ» не ожидается, сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

- На складах готовой продукции завода хранится около 1,2 тысячи тонн газа, что обеспечит потребность региона ориентировочно на двое суток. На базах хранения имеется остаток сжиженного газа еще на трое суток – около 1,5 тысячи тонн. Есть возможность производить альтернативные поставки сжиженного газа в регион с Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) в случае необходимости, - сообщили в пресс-службе.

В акимате добавили, что ежемесячно для Мангистауской области выделяется около 18 тысяч тонн сжиженного газа: с завода ТОО «КазГПЗ» – 14,5 тысячи тонн, с АНПЗ – 3,5 тысячи тонн. На сегодняшний день с ТОО «КазГПЗ» отгрузили уже более 8 тысяч тонн, а с АНПЗ – 1,6 тысячи тонн.

Представители акимата добавили, что из строя вышла часть конструкции градирни (она же охладительная башня – устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха). Основное компрессорное оборудование не пострадало.

- Уже начались аварийно-ремонтные работы по восстановлению градирни. Вышел приказ о расследовании инцидента, создан оперативный штаб по ликвидации последствий возгорания, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, пожар в компрессорном цехе завода ТОО «КазГПЗ» произошел вчера, 16 июня.

Директор завода сообщил, что утечки химикатов с завода из-за пожара не было.



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