Директор ТОО «КазГПЗ»: При пожаре на заводе никакой утечки химикатов не было

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Директор КазГПЗ опроверг распространяемые в социальных сетях слухи об утечке химикатов по время происшествия. Он подчеркнул, что поводов для беспокойства у жителей нет.
- Это оборудование используется для охлаждения сырого газа воздушно–водяным методом, то есть обычной водой и воздухом. На этом оборудовании какие–либо химические вещества не используются. Поэтому могу ответственно заявить, что никакой угрозы жизни и здоровью как персонала, так и населения нет, – заверил директор завода.
По данным Накбергена Тулепова, вчера в 22:15 по местному времени в компрессорном цехе произошло возгорание аппарата воздушного охлаждения. Незамедлительно были приняты меры по локализации и тушению пожара. Был прекращен прием газа и произведена полная аварийная остановка завода. В ликвидации огня были задействованы собственные пожарные расчеты и силы ДЧС. В 22:52 часа пожар был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
По его словам, в 23:30 специалисты приступили к запуску предприятия в ограниченном режиме. На данный момент загруженность завода составляет порядка 30 процентов. Продолжаются восстановительные работы по выводу завода на полную мощность.
Накберген Тулепов также отметил, что в результате пожара была повреждена только несущая конструкция аппарата воздушного охлаждения. При этом основное оборудование не пострадало.
- Работа завода будет полностью восстановлена в ближайшее время и никаких сбоев по обеспечению сжиженным нефтяным газом не ожидается, - отметил Накберген Тулепов.
Ранее сообщалось, в компрессорном цехе ТОО «КазГПЗ» произошёл пожар на приблизительной площади 980 квадратных метров.
- Это оборудование используется для охлаждения сырого газа воздушно–водяным методом, то есть обычной водой и воздухом. На этом оборудовании какие–либо химические вещества не используются. Поэтому могу ответственно заявить, что никакой угрозы жизни и здоровью как персонала, так и населения нет, – заверил директор завода.
По данным Накбергена Тулепова, вчера в 22:15 по местному времени в компрессорном цехе произошло возгорание аппарата воздушного охлаждения. Незамедлительно были приняты меры по локализации и тушению пожара. Был прекращен прием газа и произведена полная аварийная остановка завода. В ликвидации огня были задействованы собственные пожарные расчеты и силы ДЧС. В 22:52 часа пожар был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
По его словам, в 23:30 специалисты приступили к запуску предприятия в ограниченном режиме. На данный момент загруженность завода составляет порядка 30 процентов. Продолжаются восстановительные работы по выводу завода на полную мощность.
Накберген Тулепов также отметил, что в результате пожара была повреждена только несущая конструкция аппарата воздушного охлаждения. При этом основное оборудование не пострадало.
- Работа завода будет полностью восстановлена в ближайшее время и никаких сбоев по обеспечению сжиженным нефтяным газом не ожидается, - отметил Накберген Тулепов.
Ранее сообщалось, в компрессорном цехе ТОО «КазГПЗ» произошёл пожар на приблизительной площади 980 квадратных метров.
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