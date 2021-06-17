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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:14

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Директор ТОО «КазГПЗ»: При пожаре на заводе никакой утечки химикатов не было

Директор ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» Накберген Тулепов прокомментировал возгорание на предприятии, которое произошло в среду, 16 июня.

Фото из архива
Директор КазГПЗ опроверг распространяемые в социальных сетях слухи об утечке химикатов по время происшествия. Он подчеркнул, что поводов для беспокойства у жителей нет.

- Это оборудование используется для охлаждения сырого газа воздушно–водяным методом, то есть обычной водой и воздухом. На этом оборудовании какие–либо химические вещества не используются. Поэтому могу ответственно заявить, что никакой угрозы жизни и здоровью как персонала, так и населения нет, – заверил директор завода.

По данным Накбергена Тулепова, вчера в 22:15 по местному времени в компрессорном цехе произошло возгорание аппарата воздушного охлаждения. Незамедлительно были приняты меры по локализации и тушению пожара. Был прекращен прием газа и произведена полная аварийная остановка завода. В ликвидации огня были задействованы собственные пожарные расчеты и силы ДЧС. В 22:52 часа пожар был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

По его словам, в 23:30 специалисты приступили к запуску предприятия в ограниченном режиме. На данный момент загруженность завода составляет порядка 30 процентов. Продолжаются восстановительные работы по выводу завода на полную мощность.

Накберген Тулепов также отметил, что в результате пожара была повреждена только несущая конструкция аппарата воздушного охлаждения. При этом основное оборудование не пострадало.

- Работа завода будет полностью восстановлена в ближайшее время и никаких сбоев по обеспечению сжиженным нефтяным газом не ожидается, - отметил Накберген Тулепов.

Ранее сообщалось, в компрессорном цехе ТОО «КазГПЗ» произошёл пожар на приблизительной площади 980 квадратных метров.



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