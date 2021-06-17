Пожар на территории ТОО «КазГПЗ» произошел в компрессорном цехе

Фото предоставила пресс-служба ДЧС региона
Жертв и пострадавших нет. Пожар был локализован в 23:02, а полностью ликвидирован в 23:17.
- Пожар на территории ТОО «КазГПЗ» потушен. Завод продолжит работать в прежнем режиме через час. Площадь возгорания - 980 квадратных метров. На место происшествия выехали аким города М.Ибагаров, заместитель акима города Г.Байжанов и главный инспектор по чрезвычайным ситуациям аппарата акима города М. Койланов. Эксплуатация завода не прекращена. Он продолжит работу в прежнем режиме через час, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.
Создан штаб, который займется выяснением обстоятельств произошедшего.
- Были задействованы 11 пожарных машин городского отдела по чрезвычайным ситуациям, - сообщили в пресс-службе акима области.
- Пожар на территории ТОО «КазГПЗ» потушен. Завод продолжит работать в прежнем режиме через час. Площадь возгорания - 980 квадратных метров. На место происшествия выехали аким города М.Ибагаров, заместитель акима города Г.Байжанов и главный инспектор по чрезвычайным ситуациям аппарата акима города М. Койланов. Эксплуатация завода не прекращена. Он продолжит работу в прежнем режиме через час, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.
Создан штаб, который займется выяснением обстоятельств произошедшего.
- Были задействованы 11 пожарных машин городского отдела по чрезвычайным ситуациям, - сообщили в пресс-службе акима области.
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