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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:11

Просмотров: 3795

В Сети появилось оригинальное видео пляжа в Актау с высоты птичьего полёта

Видеоролик размещён в Instagram.

Кадр видео
Пляж в районе посёлка Приморский засняли с высоты птичьего полёта.

- Лето, море, жара, сотни туристов и местных жителей на берегу. Всё это про наше Каспийское море, ежегодно собирающее всё больше и больше народу, развивая туризм, - отметил автор видео.



Телефоны водно-спасательной службы: 112 (с сотового телефона звонок бесплатный)

Температуру воды в море можно посмотреть здесь.

Напомним, только одна база отдыха получила разрешение на открытие купального сезона.



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Комментарии ( 3 )

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  • Космос
  • Placida
 Тина (Посетители) Сегодня, 15:41
Смотрю как люди с детьми в водосбросной луже барахтаются и думаю- ну где же мозг?!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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diger (Посетители) Сегодня, 14:25
Там бесполётная зона, нельзя летать над таким количеством народа. Где ПВО Казахстана?
 
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 chrome (Посетители) Сегодня, 13:11
Туристы радуются огромному выбору туалетов на пляже?!
 
 

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