В Сети появилось оригинальное видео пляжа в Актау с высоты птичьего полёта

Кадр видео
Пляж в районе посёлка Приморский засняли с высоты птичьего полёта.
- Лето, море, жара, сотни туристов и местных жителей на берегу. Всё это про наше Каспийское море, ежегодно собирающее всё больше и больше народу, развивая туризм, - отметил автор видео.
Телефоны водно-спасательной службы: 112 (с сотового телефона звонок бесплатный)
Температуру воды в море можно посмотреть здесь.
Напомним, только одна база отдыха получила разрешение на открытие купального сезона.
- Лето, море, жара, сотни туристов и местных жителей на берегу. Всё это про наше Каспийское море, ежегодно собирающее всё больше и больше народу, развивая туризм, - отметил автор видео.
Телефоны водно-спасательной службы: 112 (с сотового телефона звонок бесплатный)
Температуру воды в море можно посмотреть здесь.
Напомним, только одна база отдыха получила разрешение на открытие купального сезона.