«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 24 Июня
+30...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.61 KZT
  • €1 = 509.33 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:46

Просмотров: 1538

В Мангистау мама пострадавшего ребенка не намерена судиться с целителем

На своей странице в Instagram мама ребенка, которому ампутировали руку после обращения к целителю, сообщила, что не намерена подавать в суд на лекаря, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото из архива
На своей странице в Instagram мама ребенка сообщила, что не намерена подавать в суд на целителя.

- Все начали мне писать, почему я сразу же не пошла в больницу. Можно ли в нынешние развитые времена пойти к целителю. Я не понимаю таких невежественных людей. Не надо все преувеличивать. Я никому не желаю такого испытания, которое обрушилось на меня. В принципе, у меня нет никаких претензий к целителю. Не осуждаю тоже. Иногда они могут делать то, на что не способна медицина. Год назад мы ходили к этому целителю, когда мой старший сын сломал руку. Позже его состояние улучшилось, — написала она.

По ее словам, состояние другого сына Абдуллы было совсем другим.

— Это его судьба. Вам легко сказать, конечно, потому что вы не испытали все это. Целитель сделал все, что мог. От судьбы не убежать. Я не на стороне ни целителя, ни медицины. Я имею в виду, что никого не нужно винить. Так что не надо говорить плохие слова в мой адрес, — отметила женщина.

Сейчас мама восьмилетнего Абдуллы всячески поддерживает сына после тяжелой медицинской процедуры. Так она пригласила спортсмена с ограниченными возможностями Куаныша Аскара, чтобы он поддержал ребенка.

Напомним, после лечения у знахаря ребёнку ампутировали правую руку до локтя в Мангистау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 11 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Dimko (Посетители) Сегодня, 17:12
Мать и целителя под суд, мать лишить родительских прав, такая мать- угроза для ребенка, так как ребенок полностью до 18 лет зависит от родителей.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Expert
 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 15:37
Целителем должны заняться правоохранители, а то он такими темпами ещё кого нибудь "исцелит"
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • babe
  • Expert
  • MafiaDon
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 15:23
У мамаши все в порядке с головой? stena
Походу у мамаши ни мозгов ни образования (снова приезжая), и даже чуток серого вещества нет в извилинах своих.
Сделала из сына инвалида, или она этого и добивалась что бы он сел на пособие по инвалидности?
Куда смотрит наша полиция, и отдел по защите прав детей?
А теперь просит собрать деньги на протезы у страны? Маразм крепчает! smoke
На всю жизнь сделала своего ребенка инвалидом!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kz1990
  • babe
  • Expert
 Placida (Посетители) Сегодня, 15:03
rj45,
Поняла бы, если у нас хорошо работали (или хотя бы просто-работали) социальные службы опеки.
И в том бы случае, ее ограничили бы в правах, оштрафовали бы. И поработали над ее мозгами: как надо беречь своих детей, а не только рожать.
Это его судьба. Вам легко сказать, конечно, потому что вы не испытали все это.
Ну да, такая у мальчика судьба-иметь непутевую мать angry
Цитата: Ustas
За такое в развитых странах в тот же миг лишили бы родительских прав.

В развитых странах со сломанной рукой обращаются в мед.учреждение. А в нашей недоразвитой, вот такие темные ду.ы-к целителям.
Идиотизм какой-то.
И где власти? Ладно, мамаша не намерена подавать в суд на целителя, но социальные службы должны заняться ими, обоими. Одну за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, а второго-за лжецелительство, незаконную деятельность...иии, я б столько статей УК и ГК ему нарисовала! beat
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Око
  • Placida
  • Expert
  • chilian
 Aktauskii (Посетители) Сегодня, 14:33
Ребёнка жалко, такой жизнерадостный, по вине родителей стать инвалидом. Действительно, некоторые родители представляют угрозу для своих детей.
Это один из немногих случаев который стал известен. А сколько мы не знаем, когда шарлотаны колечат чьи то судьбы и запускают течение болезни... Мракобесие.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • Aktauskii
  • babe
  • Placida
  • alesha
  • Око
  • Empro
  • kz1990
  • Expert
  • chilian
 Ustas (Посетители) Сегодня, 14:24
За такое в развитых странах в тот же миг лишили бы родительских прав.

Далее... Почему у нас никто не занимается целителями, гадалками и прочими шарлатанами??? Все их действия ПОЛНОСТЬЮ попадают под статью о мошенничестве.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +11
  • SLY
  • Aktauskii
  • Placida
  • alesha
  • Око
  • Empro
  • kz1990
  • Имярек
  • Expert
  • chilian
  • MafiaDon
 PUZIK (Посетители) Сегодня, 14:08
Самое главное с целителем судиться не собирается но просит о помощи в сборе 12 млн тенге на протезы ребёнку. Она либо глупая либо не дружит с головой а второй вариант лечат только уже В Другой клинике
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Tankushka
  • Aktauskii
  • alesha
  • Око
  • kz1990
  • Expert
 Empro (Посетители) Сегодня, 14:05
Жаль конечно, но всё таки она виновна, в том, что сын инвалидом стал. Это не простуда, это перелом, что у неё в голове творится, не представляю.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Aktauskii
  • babe
  • alesha
  • Око
  • Expert
 PUZIK (Посетители) Сегодня, 14:04
rj45,
Еще раз повторюсь глупая Мамаша. Тут только один судья и это Бог
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Aktauskii
  • babe
  • Placida
  • alesha
  • n92
  • Око
  • kz1990
  • Expert
 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:04

не понимаю таких невежественных людей.

Сама по ходу не особо умом блещет...
Лишить её родительских прав!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика