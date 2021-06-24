В Мангистау мама пострадавшего ребенка не намерена судиться с целителем

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На своей странице в Instagram мама ребенка сообщила, что не намерена подавать в суд на целителя.
- Все начали мне писать, почему я сразу же не пошла в больницу. Можно ли в нынешние развитые времена пойти к целителю. Я не понимаю таких невежественных людей. Не надо все преувеличивать. Я никому не желаю такого испытания, которое обрушилось на меня. В принципе, у меня нет никаких претензий к целителю. Не осуждаю тоже. Иногда они могут делать то, на что не способна медицина. Год назад мы ходили к этому целителю, когда мой старший сын сломал руку. Позже его состояние улучшилось, — написала она.
По ее словам, состояние другого сына Абдуллы было совсем другим.
— Это его судьба. Вам легко сказать, конечно, потому что вы не испытали все это. Целитель сделал все, что мог. От судьбы не убежать. Я не на стороне ни целителя, ни медицины. Я имею в виду, что никого не нужно винить. Так что не надо говорить плохие слова в мой адрес, — отметила женщина.
Сейчас мама восьмилетнего Абдуллы всячески поддерживает сына после тяжелой медицинской процедуры. Так она пригласила спортсмена с ограниченными возможностями Куаныша Аскара, чтобы он поддержал ребенка.
Напомним, после лечения у знахаря ребёнку ампутировали правую руку до локтя в Мангистау.
- Все начали мне писать, почему я сразу же не пошла в больницу. Можно ли в нынешние развитые времена пойти к целителю. Я не понимаю таких невежественных людей. Не надо все преувеличивать. Я никому не желаю такого испытания, которое обрушилось на меня. В принципе, у меня нет никаких претензий к целителю. Не осуждаю тоже. Иногда они могут делать то, на что не способна медицина. Год назад мы ходили к этому целителю, когда мой старший сын сломал руку. Позже его состояние улучшилось, — написала она.
По ее словам, состояние другого сына Абдуллы было совсем другим.
— Это его судьба. Вам легко сказать, конечно, потому что вы не испытали все это. Целитель сделал все, что мог. От судьбы не убежать. Я не на стороне ни целителя, ни медицины. Я имею в виду, что никого не нужно винить. Так что не надо говорить плохие слова в мой адрес, — отметила женщина.
Сейчас мама восьмилетнего Абдуллы всячески поддерживает сына после тяжелой медицинской процедуры. Так она пригласила спортсмена с ограниченными возможностями Куаныша Аскара, чтобы он поддержал ребенка.
Напомним, после лечения у знахаря ребёнку ампутировали правую руку до локтя в Мангистау.