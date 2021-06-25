Свидетелям трагедии с гибелью ребенка в Актау пришлось доказывать на себе наличие электрического напряжения

Фото из архива lada.kz
Жительница 28 дома пятого микрорайона рассказала, что в день трагедии, когда на место прибыли сотрудники полиции, они не сразу согласились с версией очевидцев о том, что ребенка ударило током.
- Один полицейский взялся одной рукой за столб и говорит всем: «Ну, вот видите, никакого тока нет». Тогда я подошла к столбу, одной рукой взялась за столб, а второй за забор и меня сильно ударило током. После этого эти же действия повторили еще два сотрудника, и только после этого они согласились с тем, что напряжение все-таки есть. Мне кажется, они просто не хотели возиться с этим делом. Проще всего сказать, что ребенок скончался от удара головой при падении с забора, но этому падению способствовал удар током. В этом несчастье есть виновные и они должны понести наказание, – рассказала жительница Актау.
При этом в ГКП "АУЭС" не стали отрицать, что напряжение все-таки было. Но в компании считают, что оно не могло убить.
- Мы сделали замеры, было 12 вольт. Если вы возьметесь за "минус" и "плюс" аккумулятора, то он тоже бьет током. Но не убивает – точно так же 12 вольт. Поэтому я исключаю смерть от такого напряжения. Потому, что я сам ходил и сам держался за этот столб той ночью. Но все остальные живы, - сказал Адильбек Махамбетов, и.о.начальника ГКП "АУЭС".
При этом соседи уверены, что если бы напряжения не было, ребенок спокойно залез бы на забор и слез с него.
- Мальчик упал именно от электричества. Из-за того, что там было электричество. И было не маленькое напряжение, - уверены соседи погибшего.
Напомним, очевидцы гибели подростка рассказали о врачах Скорой помощи Актау. Подросток скончался в пятом микрорайоне Актау, предположительно, от удара током.
После трагедии чиновники сообщили о проводимой проверке и заявили о двух возможных причинах смерти.
- Один полицейский взялся одной рукой за столб и говорит всем: «Ну, вот видите, никакого тока нет». Тогда я подошла к столбу, одной рукой взялась за столб, а второй за забор и меня сильно ударило током. После этого эти же действия повторили еще два сотрудника, и только после этого они согласились с тем, что напряжение все-таки есть. Мне кажется, они просто не хотели возиться с этим делом. Проще всего сказать, что ребенок скончался от удара головой при падении с забора, но этому падению способствовал удар током. В этом несчастье есть виновные и они должны понести наказание, – рассказала жительница Актау.
При этом в ГКП "АУЭС" не стали отрицать, что напряжение все-таки было. Но в компании считают, что оно не могло убить.
- Мы сделали замеры, было 12 вольт. Если вы возьметесь за "минус" и "плюс" аккумулятора, то он тоже бьет током. Но не убивает – точно так же 12 вольт. Поэтому я исключаю смерть от такого напряжения. Потому, что я сам ходил и сам держался за этот столб той ночью. Но все остальные живы, - сказал Адильбек Махамбетов, и.о.начальника ГКП "АУЭС".
При этом соседи уверены, что если бы напряжения не было, ребенок спокойно залез бы на забор и слез с него.
- Мальчик упал именно от электричества. Из-за того, что там было электричество. И было не маленькое напряжение, - уверены соседи погибшего.
Напомним, очевидцы гибели подростка рассказали о врачах Скорой помощи Актау. Подросток скончался в пятом микрорайоне Актау, предположительно, от удара током.
После трагедии чиновники сообщили о проводимой проверке и заявили о двух возможных причинах смерти.
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