Жительнице Актау вынесли приговор за смерть матери и ребенка после травли клопов

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Актауским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки Е., преданной суду по части 3 статьи 304 Уголовного Кодекса РК (нарушение санитарных правил, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
- Судом установлено, что подсудимая Е. в феврале с целью дезинфекции насекомых у себя в квартире провела дезинфекционную обработку, используя запрещенный к применению препарат «Квикфос», по классификации относящийся к I классу опасности для жизни и здоровья человека. При этом не предупредила соседей об этом, в результате чего ядовитый газ попал в квартиру соседей, от которого 10-месячный ребенок и мать скончались, несколько жильцов госпитализированы в медицинские учреждения, - сообщает пресс-служба суда.
Государственный обвинитель с учетом обстоятельств дела просил суд назначить подсудимой семь лет лишения свободы в рамках санкции. Потерпевшие согласились с мнением государственного обвинителя. Защитник подсудимой и подсудимая просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
- Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного тяжкого преступления, назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, – отмечает пресс-служба Актауского суда.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в результате травли в одной из соседних квартир погибли мать со своей дочерью, еще шестерых человек экстренно госпитализировали в больницу.
- Судом установлено, что подсудимая Е. в феврале с целью дезинфекции насекомых у себя в квартире провела дезинфекционную обработку, используя запрещенный к применению препарат «Квикфос», по классификации относящийся к I классу опасности для жизни и здоровья человека. При этом не предупредила соседей об этом, в результате чего ядовитый газ попал в квартиру соседей, от которого 10-месячный ребенок и мать скончались, несколько жильцов госпитализированы в медицинские учреждения, - сообщает пресс-служба суда.
Государственный обвинитель с учетом обстоятельств дела просил суд назначить подсудимой семь лет лишения свободы в рамках санкции. Потерпевшие согласились с мнением государственного обвинителя. Защитник подсудимой и подсудимая просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
- Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного тяжкого преступления, назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, – отмечает пресс-служба Актауского суда.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в результате травли в одной из соседних квартир погибли мать со своей дочерью, еще шестерых человек экстренно госпитализировали в больницу.
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