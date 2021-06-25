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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:00

Просмотров: 24

Жительнице Актау вынесли приговор за смерть матери и ребенка после травли клопов

Женщина получила наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Жительницу Актау осудили за смерть матери и ребенка вследствие дезинсекции от насекомых. Об этом сообщила пресс-служба Актауского городского суда.

фото из открытых источников
Актауским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки Е., преданной суду по части 3 статьи 304 Уголовного Кодекса РК (нарушение санитарных правил, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

- Судом установлено, что подсудимая Е. в феврале с целью дезинфекции насекомых у себя в квартире провела дезинфекционную обработку, используя запрещенный к применению препарат «Квикфос», по классификации относящийся к I классу опасности для жизни и здоровья человека. При этом не предупредила соседей об этом, в результате чего ядовитый газ попал в квартиру соседей, от которого 10-месячный ребенок и мать скончались, несколько жильцов госпитализированы в медицинские учреждения, - сообщает пресс-служба суда.

Государственный обвинитель с учетом обстоятельств дела просил суд назначить подсудимой семь лет лишения свободы в рамках санкции. Потерпевшие согласились с мнением государственного обвинителя. Защитник подсудимой и подсудимая просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

- Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного тяжкого преступления, назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, – отмечает пресс-служба Актауского суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в результате травли в одной из соседних квартир погибли мать со своей дочерью, еще шестерых человек экстренно госпитализировали в больницу.



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