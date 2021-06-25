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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:53

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Мангистаускую область назвали лидером по качеству дорог среди регионов

На национальных трассах было проведено 47 контрольных рейдов и взято 56 проб. В 20 из них обнаружены дефекты. Подрядным организациям направлены письма об устранении нарушений. Об этом сообщили в национальном центре качества дорог.

фото из открытых источников
По словам директора актауского филиала национального центра качества дорог, результаты проведенных дорожных проверок в январе-мае текущего года они оценили как положительные.

- Мы 25 раз обследовали текущее состояние дорог регионального значения. Всего было рассмотрено четыре объекта. Все полученные 163 образца соответствуют требованиям нормативных и технических документов. Кроме того, было проведено 16 рейдов на 10 участках городских дорог. Лишь один из 70 образцов был признан дефектным, о чем было сообщено в местный акимат. Вскоре он был отремонтирован. В целом около 95% дорог в нашем регионе хорошего качества. Проблем с предоставлением дорожных материалов для строительства дорог в регионе нет. Например, щебень (гравий) с хребтов западного Каратау широко используется местными компаниями. А местный битумный завод полностью обеспечивает потребность внутреннего рынка высококачественным асфальтом, - сказал Елтай Таялиев, директор Актауского филиала национального центра качества дорог.



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