Мангистаускую область назвали лидером по качеству дорог среди регионов

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По словам директора актауского филиала национального центра качества дорог, результаты проведенных дорожных проверок в январе-мае текущего года они оценили как положительные.



- Мы 25 раз обследовали текущее состояние дорог регионального значения. Всего было рассмотрено четыре объекта. Все полученные 163 образца соответствуют требованиям нормативных и технических документов. Кроме того, было проведено 16 рейдов на 10 участках городских дорог. Лишь один из 70 образцов был признан дефектным, о чем было сообщено в местный акимат. Вскоре он был отремонтирован. В целом около 95% дорог в нашем регионе хорошего качества. Проблем с предоставлением дорожных материалов для строительства дорог в регионе нет. Например, щебень (гравий) с хребтов западного Каратау широко используется местными компаниями. А местный битумный завод полностью обеспечивает потребность внутреннего рынка высококачественным асфальтом, - сказал Елтай Таялиев, директор Актауского филиала национального центра качества дорог.