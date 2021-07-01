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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 09:58

Просмотров: 1798

К ответственности в Мангистау могут привлечь родителей искалеченного лечением знахаря мальчика

Родителей, допустивших лечение ребёнка у целителя, повлекшее вследствие этого ампутацию руки у мальчика, могут привлечь к ответственности. Вице-министр образования Бибигуль Асылова сообщила, что письмо о принятии мер в отношении родителей отправлено в МВД и акимат Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В Министерстве образования и науки РК отреагировали на ситуацию, которая произошла с мальчиком из Мангистау. Его родители вместо обращения к врачам стали лечить сына у народного целителя. Знахарь мальчику не помог, на руке началась гангрена. Об этом сообщает Экспресс К.

По данным издания, вице-министр образования Бибигуль Асылова сообщила, что ведомство отправило письмо в МВД и акимат Мангистауской области. В нём говорится, что в целях обеспечения прав пострадавшего ребёнка необходимо привлечь к ответственности его законных представителей, то есть родителей.

Напомним, 23 июня стало известно, что детский хирург Курман Кайранов провёл хирургическую операцию по ампутации правой руки до локтя. По его словам, если бы родители обратились неделей позже, то летальный исход не исключён.

На своей странице в Instagram мама ребёнка сообщила, что не намерена подавать в суд на целителя.



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