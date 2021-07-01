В Актау начаты работы по реконструкции балясин на набережной

Фото пресс-службы ведомства
По данным городской администрации, в рамках работ по благоустройству начаты работы по реконструкции балясин.
- Балясины будут отремонтированы на набережной 14 и 15 микрорайонов, а также в сквере Победы в 7 микрорайоне, - сообщили в акимате Актау.
Напомним, часть балюстрады пострадала от рук неизвестных на аллее Победы между 7 и 9 микрорайонами.
В конце прошлого года горожан возмутили валяющиеся на набережной в 14 и 15 микрорайонах балясины.
- Балясины будут отремонтированы на набережной 14 и 15 микрорайонов, а также в сквере Победы в 7 микрорайоне, - сообщили в акимате Актау.
Напомним, часть балюстрады пострадала от рук неизвестных на аллее Победы между 7 и 9 микрорайонами.
В конце прошлого года горожан возмутили валяющиеся на набережной в 14 и 15 микрорайонах балясины.