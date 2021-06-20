Балюстраду разрушили на аллее Победы Актау

Фото пользователя сайта
Разрушенную балюстраду сняли на фото местные жители 19 июня.
На снимках видно, что балясины были оторваны и разбросаны у балюстрады.
Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что в настоящее время сотрудники изучают камеры видеонаблюдения.
Ранее на реконструкцию аллеи Победы в Актау выделили 356 миллионов тенге.
Напомним, в конце прошлого года горожан возмутили валяющиеся на набережной в 14 и 15 микрорайонах балясины.
На снимках видно, что балясины были оторваны и разбросаны у балюстрады.
Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что в настоящее время сотрудники изучают камеры видеонаблюдения.
Ранее на реконструкцию аллеи Победы в Актау выделили 356 миллионов тенге.
Напомним, в конце прошлого года горожан возмутили валяющиеся на набережной в 14 и 15 микрорайонах балясины.