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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:31

Просмотров: 109

Балюстраду разрушили на аллее Победы Актау

Часть балюстрады пострадала от рук неизвестных на аллее Победы между 7 и 9 микрорайонами.

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Разрушенную балюстраду сняли на фото местные жители 19 июня.

Балюстраду разрушили на аллее Победы Актау


На снимках видно, что балясины были оторваны и разбросаны у балюстрады.

Балюстраду разрушили на аллее Победы Актау


Балюстраду разрушили на аллее Победы Актау


Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.

Балюстраду разрушили на аллее Победы Актау


В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что в настоящее время сотрудники изучают камеры видеонаблюдения.

Ранее на реконструкцию аллеи Победы в Актау выделили 356 миллионов тенге.

Напомним, в конце прошлого года горожан возмутили валяющиеся на набережной в 14 и 15 микрорайонах балясины.



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Комментарии ( 1 )

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  • Юрий Спассков
  • tolk
 diger (Посетители) Сегодня, 16:41
Декорации они такие, временные, завтра другие слепят, в бюджете денег много, как и желающих их попилить. Этого и следовало ожидать, на море то же самое. Видимо отрабатывают удары, если бы были бетонные, желающих бы не было.
 
 

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