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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:46

Просмотров: 2530

Отдыхающие превратили в свинарник пляж в Актау

Территория «Солдатского» пляжа усыпана мусором.

Кадр видео
Местный житель Карим возмутился свалкой, которую устроили отдыхающие на бесплатном городском пляже. Такую картину он видит ежедневно.

- Это бесплатный для посещения пляж, но каждый день здесь гадят. Как говорится, посади свинью за стол - она и ноги на стол. Ну куда это годится, где культура, воспитание, или они об этом не слышали?, - жалуется Карим
.

Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы городского акимата.

Напомним, наплыв отдыхающих на пляже вызвал дорожный коллапс в Актау.




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Комментарии ( 5 )

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  • Ну Ну
 zhanino (Посетители) Сегодня, 16:54
Да что про пляжи говорить, если в микрорайонах по 4-5 дней не вывозят мусор, у нас в 15 мкр 5 -е сутки пошли как мусор не вывозится, скоро как дом будет мусор
 
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  • Businessman
 tolk (Посетители) Сегодня, 16:43
Это комплексная проблема , которую акимат не решает годами. Мусор в степи , мусор на море , мусор в головах!
 
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  • tolk
  • master_kz
 elek (Посетители) Сегодня, 16:38
С людьми понятно, как говорится "культур у них такой". Это общественное место-куда смотрят полицейские? Почему не смотрят за порядком? Где штрафы? За что им платят з/п?
 
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  • elek
  • tolk
 smotritel (Посетители) Сегодня, 16:26
наплыв приезжих... ежедневно убираются бабульки. мусорвоз тоже забирает каждый день...людей валом, где поели там и нас.али
 
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  • Вован
  • Placida
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  • tolk
 касым (Посетители) Сегодня, 15:18
Мусорные контейнеры надо поставить и все.
 
 

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