Отдыхающие превратили в свинарник пляж в Актау

- Это бесплатный для посещения пляж, но каждый день здесь гадят. Как говорится, посади свинью за стол - она и ноги на стол. Ну куда это годится, где культура, воспитание, или они об этом не слышали?, - жалуется Карим

Местный житель Карим возмутился свалкой, которую устроили отдыхающие на бесплатном городском пляже. Такую картину он видит ежедневно.Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы городского акимата.Напомним, наплыв отдыхающих на пляже вызвал дорожный коллапс в Актау.