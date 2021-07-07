Балюстраду на аллее Победы вновь сломали вандалы в Актау

Фото жителей Актау
О разрушенной балюстраде сообщили сегодня, 7 июля, местные жители.
- Это каким нужно быть бесчеловечным дикарём. Так как это уже не первый случай, всё-таки лучше обеспечить данную территорию видеонаблюдением и жёстко пресекать таких грубых нарушителей, - обращается местный житель Куаныш.
Напомним, ранее в акимате сообщали, что балясины будут отремонтированы на набережной 14 и 15 микрорайонов, а также в сквере Победы в 7 микрорайоне.
В конце июня от рук неизвестных пострадала балюстрада на аллее Победы.
- Это каким нужно быть бесчеловечным дикарём. Так как это уже не первый случай, всё-таки лучше обеспечить данную территорию видеонаблюдением и жёстко пресекать таких грубых нарушителей, - обращается местный житель Куаныш.
Напомним, ранее в акимате сообщали, что балясины будут отремонтированы на набережной 14 и 15 микрорайонов, а также в сквере Победы в 7 микрорайоне.
В конце июня от рук неизвестных пострадала балюстрада на аллее Победы.