«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 08 Июля
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.8 KZT
  • €1 = 508.58 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 21:56

Просмотров: 1746

Она сказала «Нет»: Житель Актау сделал предложение девушке в кинотеатре под открытым небом

Житель Актау сделал девушке предложение руки и сердца, но она ему отказала. Конфуз сняли на видео очевидцы.

Фото с сайта BBC.COM
Житель Актау решил сделать предложение руки и сердца необычным образом. Он решил привлечь внимание возлюбленной, договорившись о трансляции видео с её фото на экране кинотеатра под открытым небом. Всё это происходило на глазах у тех, кто не ушёл после просмотра фильма.

- На экране появились фотографии девушки. Видео сопровождалось красивой музыкой, затем начался фейерверк: сначала над экраном, а потом сбоку экрана. После чего девушку позвали, и перед ней оказался парень. Он вручил ей огромный букет цветов, - рассказывает житель Актау Гавриил Кулеш.

Девушка оказалась в недоумении. Несмотря на все старания парня в надежде растопить её сердце, девушка ответила отказом.

- Сначала они вдвоём что-то обсуждали, а потом парень развёл руками и сказал, что девушка не дала согласия, - добавил Гавриил Кулеш.



Диляра Искакова



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Empro
  • babe
 jokerok (Посетители) Сегодня, 22:57
Чувак ещё не понимает своего счастья. smoke

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 22:17
Неизвестно кому повезло.
Не расстраивайся
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Valderrama (Посетители) Сегодня, 22:06
Не оценила жест...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика