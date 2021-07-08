Она сказала «Нет»: Житель Актау сделал предложение девушке в кинотеатре под открытым небом

Житель Актау решил сделать предложение руки и сердца необычным образом. Он решил привлечь внимание возлюбленной, договорившись о трансляции видео с её фото на экране кинотеатра под открытым небом. Всё это происходило на глазах у тех, кто не ушёл после просмотра фильма.- На экране появились фотографии девушки. Видео сопровождалось красивой музыкой, затем начался фейерверк: сначала над экраном, а потом сбоку экрана. После чего девушку позвали, и перед ней оказался парень. Он вручил ей огромный букет цветов, - рассказывает житель Актау Гавриил Кулеш.Девушка оказалась в недоумении. Несмотря на все старания парня в надежде растопить её сердце, девушка ответила отказом.- Сначала они вдвоём что-то обсуждали, а потом парень развёл руками и сказал, что девушка не дала согласия, - добавил Гавриил Кулеш.Диляра Искакова