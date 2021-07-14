Восстановить лавочки на аллее 11 микрорайона в Актау обещают чиновники

Фото жительницы дома №37 Валерии Искаковой
Результаты конкурса по благоустройству города, как сообщили в пресс-службе городского акимата, ещё не определены.
Напомним, на аллее 11 микрорайона Актау исчезла последняя лавочка.
В городском акимате обещали их восстановить.
Вот уже год вместо скамейки на аллее стоят только «огрызки».
- По итогам конкурса будет определена подрядная организации и начаты работы, - дополнили в акимате.
Напомним, на аллее 11 микрорайона Актау исчезла последняя лавочка.
В городском акимате обещали их восстановить.
Вот уже год вместо скамейки на аллее стоят только «огрызки».