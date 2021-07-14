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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:39

Просмотров: 117

Восстановить лавочки на аллее 11 микрорайона в Актау обещают чиновники

По результатам конкурса по благоустройству города определят подрядную организацию, которая займётся обновлением уличных скамеек, сообщили в акимате Актау.

Фото жительницы дома №37 Валерии Искаковой
Результаты конкурса по благоустройству города, как сообщили в пресс-службе городского акимата, ещё не определены.

- По итогам конкурса будет определена подрядная организации и начаты работы, - дополнили в акимате.


Напомним, на аллее 11 микрорайона Актау исчезла последняя лавочка.

В городском акимате обещали их восстановить.

Вот уже год вместо скамейки на аллее стоят только «огрызки».



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Комментарии ( 1 )

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PUZIK (Посетители) Сегодня, 19:59
Конечно Делов-то сломать не строить. Как всегда все будет восстановлено За счёт гос буджета Который по полняем Мы рабочий класс
 
 

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