Предложение руки и сердца под водой на Каспии сделал житель Актау

- Ранее были случаи предложения в бассейне, в большом аквариуме торгового центра, но в Каспийском море - это впервые. Мы до конца переживали и не видели, что происходит под водой, но в итоге все прошло по плану, девушка дала согласие. Всей командой мы монтировали видео и видно, как у девушки дрожит от волнение рука - это самый милый момент. Кстати погружались новички. Пожелаем молодым счастья и всех благ, - сообщили в дайвинг-центре «Тайфун».

Видео с креативным признанием в чувствах разместил сегодня, 14 июля, на своей странице в Instagram дайвинг-центр «Тайфун». Команда дайвинг-центра засвидетельствовала необычное предложение руки и сердца.[/center]