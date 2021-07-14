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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:20

Просмотров: 1128

Предложение руки и сердца под водой на Каспии сделал житель Актау

Молодая пара влюблённых из Актау оказалась первой в Казахстане, кто открыл традицию предложения руки и сердца под водой в Каспийском море.

Кадр видео
Видео с креативным признанием в чувствах разместил сегодня, 14 июля, на своей странице в Instagram дайвинг-центр «Тайфун». Команда дайвинг-центра засвидетельствовала необычное предложение руки и сердца.

- Ранее были случаи предложения в бассейне, в большом аквариуме торгового центра, но в Каспийском море - это впервые. Мы до конца переживали и не видели, что происходит под водой, но в итоге все прошло по плану, девушка дала согласие. Всей командой мы монтировали видео и видно, как у девушки дрожит от волнение рука - это самый милый момент. Кстати погружались новички. Пожелаем молодым счастья и всех благ, - сообщили в дайвинг-центре «Тайфун».


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Комментарии ( 1 )

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  • Neo_85
 618965450 (Посетители) Вчера, 22:49
Красиво! Счастья вам и семейного благополучия, любите друг друга всю жизнь!!!
 
 

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