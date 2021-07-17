Школьница из Актау прошла жеребьевку на конкурсе «Славянский базар-2021»

Амина Асгатова. Фото из архива Lada.kz
Жеребьевка на «Славянский базар в Витебске-2021» состоялась вчера, 16 июля. Казахстан на конкурсе представляет вокалистка Амина Асгатова, уроженка Актау.
Девочка будет участвовать в первом конкурсном дне под номером восемь. На второй день она будет выступать двенадцатой.
Амина Асгатова является солисткой образцового коллектива студии детского творчества «Радуга». Педагоги и родственники девочки просят поддержать ее в этот ответственный момент.
Напомним, Амина Асгатова победила в отборочном туре на «Славянский базар в Витебске-2021», который проходил в Алматы.
Девочка также прошла в финал национального детского песенного конкурса «Бала дауысы».
Девочка будет участвовать в первом конкурсном дне под номером восемь. На второй день она будет выступать двенадцатой.
Амина Асгатова является солисткой образцового коллектива студии детского творчества «Радуга». Педагоги и родственники девочки просят поддержать ее в этот ответственный момент.
Напомним, Амина Асгатова победила в отборочном туре на «Славянский базар в Витебске-2021», который проходил в Алматы.
Девочка также прошла в финал национального детского песенного конкурса «Бала дауысы».
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