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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:04

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Школьница из Актау прошла жеребьевку на конкурсе «Славянский базар-2021»

Вокалистка из Актау, школьница Амина Асгатова, прошла жеребьевку в младшей группе фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске-2021». Об этом сообщили в студии детского творчества «Радуга».

Амина Асгатова. Фото из архива Lada.kz
Жеребьевка на «Славянский базар в Витебске-2021» состоялась вчера, 16 июля. Казахстан на конкурсе представляет вокалистка Амина Асгатова, уроженка Актау.

Девочка будет участвовать в первом конкурсном дне под номером восемь. На второй день она будет выступать двенадцатой.

Амина Асгатова является солисткой образцового коллектива студии детского творчества «Радуга». Педагоги и родственники девочки просят поддержать ее в этот ответственный момент.



Напомним, Амина Асгатова победила в отборочном туре на «Славянский базар в Витебске-2021», который проходил в Алматы.

Девочка также прошла в финал национального детского песенного конкурса «Бала дауысы».



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