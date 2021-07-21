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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:06

Просмотров: 541

Работники ТОО «KUNAN HOLDING» в Мангистау продолжают бастовать

Ещё одно видеообращение записали работники товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «KUNAN HOLDING». В нём они требуют не сокращать штат сотрудников и повысить заработную плату.

Кадр из видеоматериала
Новое видеообращение работники ТОО «KUNAN HOLDING» записали вчера, 20 июля.

Они сообщили, что руководство компании хочет сократить 80 человек.

В новом обращении работники требуют не сокращать штат и продолжают настаивать на повышении заработной платы.



Напомним, работники предприятия объявили забастовку 19 июля.



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Комментарии ( 1 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 11:06
Вот так вот .у нас работали решать кому работать сколько платить жесть люди давайте мозг включим .если сокращения то вы нечем помочь не можете значит работы нет значит зарплаты нет
 
 

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