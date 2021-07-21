Работники ТОО «KUNAN HOLDING» в Мангистау продолжают бастовать

Кадр из видеоматериала
Новое видеообращение работники ТОО «KUNAN HOLDING» записали вчера, 20 июля.
Они сообщили, что руководство компании хочет сократить 80 человек.
В новом обращении работники требуют не сокращать штат и продолжают настаивать на повышении заработной платы.
Напомним, работники предприятия объявили забастовку 19 июля.
Они сообщили, что руководство компании хочет сократить 80 человек.
В новом обращении работники требуют не сокращать штат и продолжают настаивать на повышении заработной платы.
Напомним, работники предприятия объявили забастовку 19 июля.