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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:49

Просмотров: 781

В Жанаозене бастуют работники нескольких коммунальных и нефтесервисных предприятий

Они требуют повысить им зарплату и улучшить условия труда, сообщается на странице в Instagram «Настоящее Время. Азия».

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В социальной сети в Instagram на странице «Настоящее Время. Азия» сообщается о забастовке работников нескольких коммунальных и нефтесервисных предприятий в Жанаозене.

Работники коммунальных служб требуют повысить им зарплату и улучшить условия труда.

- У нас зарплата 140-160 долларов. Условий нет у работников. Одежды, спецовок нет. В день выдают пол-литра воды. Еще и эксплуатируют как ослов. Нас всех запугали, - говорится в материале «Настоящее Время. Азия».



Вчера, 21 июля, рабочие ТОО «КазПромТехКомпани» записали видеообращение к президенту Казахстана с требованием повышения заработной платы.

Ранее появились видеообращения сотрудников ТОО «Oilfield equipment and service» (OES) и ТОО «Актауская Нефтяная Сервисная Компания» (АНСК) в Жанаозене, а также компаний других месторождений в Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
 Жанар (Посетители) Сегодня, 21:31
Гюльчатай!, открой личико...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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