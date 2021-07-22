В Жанаозене бастуют работники нескольких коммунальных и нефтесервисных предприятий

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В социальной сети в Instagram на странице «Настоящее Время. Азия» сообщается о забастовке работников нескольких коммунальных и нефтесервисных предприятий в Жанаозене.
Работники коммунальных служб требуют повысить им зарплату и улучшить условия труда.
- У нас зарплата 140-160 долларов. Условий нет у работников. Одежды, спецовок нет. В день выдают пол-литра воды. Еще и эксплуатируют как ослов. Нас всех запугали, - говорится в материале «Настоящее Время. Азия».
Вчера, 21 июля, рабочие ТОО «КазПромТехКомпани» записали видеообращение к президенту Казахстана с требованием повышения заработной платы.
Ранее появились видеообращения сотрудников ТОО «Oilfield equipment and service» (OES) и ТОО «Актауская Нефтяная Сервисная Компания» (АНСК) в Жанаозене, а также компаний других месторождений в Мангистауской области.
Работники коммунальных служб требуют повысить им зарплату и улучшить условия труда.
- У нас зарплата 140-160 долларов. Условий нет у работников. Одежды, спецовок нет. В день выдают пол-литра воды. Еще и эксплуатируют как ослов. Нас всех запугали, - говорится в материале «Настоящее Время. Азия».
Вчера, 21 июля, рабочие ТОО «КазПромТехКомпани» записали видеообращение к президенту Казахстана с требованием повышения заработной платы.
Ранее появились видеообращения сотрудников ТОО «Oilfield equipment and service» (OES) и ТОО «Актауская Нефтяная Сервисная Компания» (АНСК) в Жанаозене, а также компаний других месторождений в Мангистауской области.