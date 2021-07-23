Более одного миллиарда тенге ущерба государству причинил таможенник в Мангистау

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Каракиянский районный суд вынес приговор ведущему специалисту контрольно-пропускного пункта «Курык» таможенного поста «Морпорт».



- Подсудимый Нургалиев подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 361, часть 4, пункт 3, УК). Суд установил, что сотрудник КПП вносил заведомо ложные сведения в базу данных и выборочно снимал с контроля пассажирские таможенные декларации, оформленные на 185 автотранспортных средств, без подтверждения фактического вывоза с территории ЕАЭС. Ущерб, причинённый государству в виде неуплаты таможенных платежей, составил 1 037 178 500 тенге. Подсудимого признали виновным и приговорили к трём годам лишения свободы, - говорится в сообщении ведомства.