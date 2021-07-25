Мужчина у родильного дома в Актау напугал рожениц

- Этот ужас происходит у больницы. Куда смотрит охрана? - возмущается роженица.

- На данный момент участковые инспекторы устанавливают личность героя видеоролика. Просматриваются кадры с камер видеонаблюдения, - отметили в ведомстве.

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Видео с мужчиной сняли сегодня, 25 июля, за территорией роддома в 34А микрорайоне.По кадрам похоже, что мужчина мог заниматься онанизмом за ограждением больницы. Люди и съёмка не смутили человека.В департаменте полиции сообщили, что вызова в дежурную часть по данному факту не поступало. С заявлениями также никто не обращался.Видео доступно в нашем телеграм канале