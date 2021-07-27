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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 625

Отключить Жанаозен от электричества грозятся работники энергоснабжающего предприятия

В Сети опубликовано видеообращение сотрудников предприятия «Озенэнергосервис». Протестующие потребовали увеличения заработной платы. В противном случае они грозят отключить в городе электричество. По их словам, эти меры вынужденные и не коснутся работы поликлиник и родильного дома.

Кадр с видеоролика
Работники компании «Озенэнергосервис» из Жанаозена выступили со следующими требованиями:

- повышение ежемесячной заработной платы в два раза;
- начисление отпускных в размере двух окладов;
- выплата тринадцатой зарплаты;
- своевременная выплата пенсионных отчислений;
- ежегодная премия в профессиональный праздник энергетиков.

Участники акции заявили, что, если их требования не будут выполнены, Жанаозен останется без света. По их словам, эти меры не коснутся только жизненно важных объектов - поликлиника, скорая помощь и родильный дом.

- Обращаемся к жителям Жанаозена: если в городе не будет света, просим отнестись с пониманием. Наши требования уместные, - заявили протестующие.






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Комментарии ( 2 )

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myxa (Посетители) Сегодня, 12:17
А законно ли это перекладывать с одной больной головы на другую? Что простые жители будут делать, оставшись в такую жару без холодильников и кондиционеров?
 
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bekenova (Посетители) Сегодня, 11:36
Вот уже три года у меня одна и та же зарплата, но три года назад масло подсолнечное 1л стоило 350 тенге, сейчас 900 тенге. Думаю у них так же, трудно сейчас всем, особенно многодетным
 
 

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