Отключить Жанаозен от электричества грозятся работники энергоснабжающего предприятия

Работники компании «Озенэнергосервис» из Жанаозена выступили со следующими требованиями:- повышение ежемесячной заработной платы в два раза;- начисление отпускных в размере двух окладов;- выплата тринадцатой зарплаты;- своевременная выплата пенсионных отчислений;- ежегодная премия в профессиональный праздник энергетиков.Участники акции заявили, что, если их требования не будут выполнены, Жанаозен останется без света. По их словам, эти меры не коснутся только жизненно важных объектов - поликлиника, скорая помощь и родильный дом.- Обращаемся к жителям Жанаозена: если в городе не будет света, просим отнестись с пониманием. Наши требования уместные, - заявили протестующие.