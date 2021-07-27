Отключить Жанаозен от электричества грозятся работники энергоснабжающего предприятия

Кадр с видеоролика
Работники компании «Озенэнергосервис» из Жанаозена выступили со следующими требованиями:
- повышение ежемесячной заработной платы в два раза;
- начисление отпускных в размере двух окладов;
- выплата тринадцатой зарплаты;
- своевременная выплата пенсионных отчислений;
- ежегодная премия в профессиональный праздник энергетиков.
Участники акции заявили, что, если их требования не будут выполнены, Жанаозен останется без света. По их словам, эти меры не коснутся только жизненно важных объектов - поликлиника, скорая помощь и родильный дом.
- Обращаемся к жителям Жанаозена: если в городе не будет света, просим отнестись с пониманием. Наши требования уместные, - заявили протестующие.
- повышение ежемесячной заработной платы в два раза;
- начисление отпускных в размере двух окладов;
- выплата тринадцатой зарплаты;
- своевременная выплата пенсионных отчислений;
- ежегодная премия в профессиональный праздник энергетиков.
Участники акции заявили, что, если их требования не будут выполнены, Жанаозен останется без света. По их словам, эти меры не коснутся только жизненно важных объектов - поликлиника, скорая помощь и родильный дом.
- Обращаемся к жителям Жанаозена: если в городе не будет света, просим отнестись с пониманием. Наши требования уместные, - заявили протестующие.