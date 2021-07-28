Рабочие на месторождении Каражанбас вышли на забастовку

- Он сообщил, что данный вопрос пока не решается, всех не может взять в штат. Якобы, ему нужно время, но определённой даты не назвал. Мы не завтракали, не обедали и не пойдём на ужин. Это не голодовка, мы просто будем ждать ответ на наш вопрос, - заявили рабочие.

Рабочие ТОО «Industrial Service Resources» с 06:00 часов 28 июля организовали забастовку и записали видеообращение к властям. Практически все рабочие, а это 174 человека, не вышли на работу.По их словам, с ТОО «Каражанбасмунай» аутсорсинговая компания работает с 2013 года. Так как рабочие выполняют «чёрную» и сложную работу, они требуют на данный момент зачислить их цех в штат АО «Каражанбасмунай».К забастовщикам прибыл первый вице-президент АО «Каражанбасмунай» Куанышбай Нургалиев, который выслушал требования рабочих.Как говорят забастовщики, чиновники на переговоры с ними не пришли.