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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:34

Просмотров: 3898

Рабочие на месторождении Каражанбас вышли на забастовку

Около 200 сотрудников ТОО «Industrial Service Resources» не вышли на рабочие места на месторождении Каражанбас.

Кадр видео
Рабочие ТОО «Industrial Service Resources» с 06:00 часов 28 июля организовали забастовку и записали видеообращение к властям. Практически все рабочие, а это 174 человека, не вышли на работу.

По их словам, с ТОО «Каражанбасмунай» аутсорсинговая компания работает с 2013 года. Так как рабочие выполняют «чёрную» и сложную работу, они требуют на данный момент зачислить их цех в штат АО «Каражанбасмунай».

К забастовщикам прибыл первый вице-президент АО «Каражанбасмунай» Куанышбай Нургалиев, который выслушал требования рабочих.

- Он сообщил, что данный вопрос пока не решается, всех не может взять в штат. Якобы, ему нужно время, но определённой даты не назвал. Мы не завтракали, не обедали и не пойдём на ужин. Это не голодовка, мы просто будем ждать ответ на наш вопрос, - заявили рабочие.


Как говорят забастовщики, чиновники на переговоры с ними не пришли.






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Комментарии ( 5 )

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  • GOAT
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 Beluy (Посетители) Сегодня, 14:32
"Как говорят забастовщики, чиновники на переговоры с ними не пришли."

С каких пор в трудовые споры должны лезть чиновники?
Это частный бизнес, а не врачи какие-либо
 
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Око (Посетители) Сегодня, 13:58
Expert,
А чё так можно было? omg

всё вижу
 
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  • Око
  • Adai11
  • nazarbayevskii
 Expert (Посетители) Сегодня, 13:51
Ingul, люди работают в частной шаражке за копейки, а мечтают войти всем коллективом в состав АО “Каражанбасмунай” и пользоваться всеми благами официальных нефтяников под эгидой КазМунайГаза... Но мечтать не вредно...
 
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  • Adai11
 serg3132 (Посетители) Сегодня, 13:48
Цитата: Ingul
Я не понял: работают в компании и не зачислены в штат, это как?
А,что Вам не понятно ребята работают в ТОО «Industrial Service Resources» но хотят чтобы их перевели в АО «Каражанбасмунай» потому что там зарплата выше.Судя по видео бузят они в городе.
 
-3
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  • almaty2018
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:36
Я не понял: работают в компании и не зачислены в штат, это как?
Это значит, что компания не платит в бюджет соответствующие налоги, страховую медицину и т.д.
Что тогда говорить о средних и мелких бизнесменах?
А правоохранители не знают или, за определенную мзду, как Фемида с завязанными глазами не видят, ведь там не один человек.
 
 

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