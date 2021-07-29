Проигравший спор искупался в луже в Актау

Кадр видео
На видео молодой человек лежит в луже, которая образовалась после обильных осадков в ночь на 27 июля. Всю эту картину на мобильный телефон снимает рядом стоящая девушка. В этот момент рядом с парой проезжала патрульная полиция. Парень быстро поднялся на ноги при виде стражей порядка.
В полиции сообщили, что молодой человек был трезв. Девушка на видео - его знакомая, которая устроила с ним спор, где проигравший купается в луже, а победитель снимает это на видео. В результате роль купающегося досталась парню.
Жалоб и заявлений по данному факту не поступало.
Напомним, видео было опубликовано вчера вечером, 28 июля, в рубрике «Народные новости».
В полиции сообщили, что молодой человек был трезв. Девушка на видео - его знакомая, которая устроила с ним спор, где проигравший купается в луже, а победитель снимает это на видео. В результате роль купающегося досталась парню.
Жалоб и заявлений по данному факту не поступало.
Напомним, видео было опубликовано вчера вечером, 28 июля, в рубрике «Народные новости».