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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:04

Просмотров: 2125

Претензии желающего вакцинироваться жителя Актау посчитали необоснованными

На оказание медицинских услуг в поликлинике №2 в 26 микрорайоне пожаловался один из пациентов, который хотел привиться от COVID-19. В управлении здравоохранения региона прошла служебная проверка.

Фото прививочного кабинета предоставил возмущенный пациент больницы
По словам пациента, 26 июля он пришёл в поликлинику №2 для получения вакцины. В регистратуре его направили в кабинет №148 для заполнения бланка согласия, после этого - в кабинет №230, а оттуда - в кабинет №212.

- На всё про всё с очередями у меня заняло два часа. А у двери в кабинет №212 мне заявляют, что уже обед - с 13:00 до 14:00, и нужно будет подождать один час. В ответ на мою просьбу предоставить документ о том, что в кабинете № 212 обед с 13:00 до 14:00, мне отказали. Когда я всё-таки попал в кабинет для получения вакцинации, медсестра мне сообщила, что вакцину «Спутник V» получают только по пять человек - одна ампула рассчитана на пять доз. В итоге мне пришлось ждать ещё 30 минут, чтобы собралось необходимое количество человек. Для пущей надёжности наши чиновники могут сами пройти эти «семь кругов ада», по-другому это безобразие никак не назовёшь, - возмутился пациент.


В управлении здравоохранения региона сообщили, что отделом внутреннего аудита поликлиники проведена служебная проверка и составлен протокол.

- За основу проверки был взят акт, составленный пятью сотрудниками поликлиники – свидетелями сложившейся ситуации 26 июля. Из акта следует, что гражданин в 12:55 пришёл в кабинет №212 с целью получить І компонент вакцины «Sputnik V». Медсестра прививочного кабинета предупредила его о том, что ему придётся подождать людей, желающих привиться данной вакциной, так как в одном флаконе компонента вакцины «Sputnik V» находится пять доз и вскрытый флакон годен в течение двух часов. Также она сообщила о времени обеденного перерыва с 13:00 до 14:00. Однако мужчина потребовал, чтобы его привили «здесь и сейчас», - заверили в управлении здравоохранения.


Проанализировав жалобу, эксперты отдела внутреннего аудита пришли к выводу, что претензии пациента являются необоснованными.



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Комментарии ( 12 )

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Око (Посетители) Сегодня, 12:01
Поэтому с апреля и трубят - идите, не ждите. В апреле ждали когда народ соберётся, очередей вообще не было. Вы же не слушаете.

всё вижу
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:53
когда люди сталкиваются с подобным безобразием со стороны служб, которые их обвиняют в антиваксерстве, несоблюдении каких либо норм и т.д. то возникает вопрос - кто в данном случае приносит вред?
почему людей, которые выражают свое несогласие с действиями властей и такими действиями врачей по принуждению к вацинации и проведению её по свински, пытаются представить какими то изгоями?

вы сперва у себя порядок наведите, сперва в башке потом на местах.
 
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PUZIK (Посетители) Сегодня, 11:38
Молодцы Редакция Газеты Лада взяла и Зачистила мой Комментарий. Повторюсь в что в данной статье Две Нестыковки Первая Текс Отредактирован в угоду Полеклиники вторая Нестыковка это Фотографию Обрезали так что бы не было видно Какой кабинет. Видно что кому-то на Лапу Дали в редакции. Коррупция процветает даже в Газете и как теперь верить ей
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 11:06
Сами себя проверяют. Результат предсказуем.
Ни чести, ни совести! Хотя, о чём это я...
 
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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 11:01
В сложившейся ситуации прививочный кабинет должен работать круглосуточно и вход в него должен быть отдельный и на осмотр люди должны идти не в общую очередь, а к специально выделенному специалисту, чтобы больше кроме как на прививку никого в очереди не было.
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 11:00
Мы в среднем тратили 2-4 часа чтобы привиться (Ясин).
Померили только температуру.
Давление и прочее не проверяли и не спросили об алергии и т.п.
Спутник.
 
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 bekenova (Посетители) Сегодня, 10:31
пройдя вакцинацию и потратив 2 часа ( + 20 мин потом посидев в комнате отдыха) я удивляюсь , а как прививают на берегу моря и в торговых центрах?
 
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 p4elkaMay (Посетители) Сегодня, 10:25
Что значит необоснованные претензии! я лично пришла в поликлинику в 10:00 и ушла оттуда в 12:50. на осмотр и саму прививку действительно было потрачено минут 30, и с набором людей мне повезло, потому что к моменту как у меня подошла очередь на укол у них оставался только Спутник, поэтому после меня быстро люди набрались. Но я правда 2 часа стояла в очереди на осмотр врача! и когда я уходила там оставалось еще "милярд" людей, а через 10 минут обед у них...я представляю что там с людьми творилось...
 
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 PUZIK (Посетители) Сегодня, 10:23
Редакция газеты Лада идёт в угоду поликлинике и отредактировало изночальный текст что бы очернить Пациента а поликлинику Обелить
Вот как выглядит текст без Релактирования
Пришёл вчера получить вакцину от Covid-19 (Спутник V). В регистратуре меня направили в 148 кабинет для заполнения бланка согласия. После этого меня отправляют в 230 кабинет, а оттуда уже - в 212 кабинет. На всё про всё с очередями у меня ушло пару часов, а при подходе в 212 кабинет мне заявляют, что уже обед - с 13:00 до 14:00 часов. После всего этого мне заявляют: «Вам нужно будет подождать один час».... В ответ на мою просьбу предоставить документ о том, что в кабинете 212 обед с 13:00 до 14:00, мне отказали.

Хорошо, я подождал час, и когда я всё-таки попал в кабинет вакцинации, мне медсестра заявляет, что вакцину «Спутник V» получают только по пять человек (как она мне объяснила - одна ампула рассчитана на пять доз). В итоге мне пришлось ждать ещё 30 минут, чтобы собралась «пятёрка» людей (вот, честно, у меня сложилось такое ощущение, как из фильма «Пять наркоманов пытаются разделить одну дозу на всех»).

Для пущей надёжности наши чиновники могут сами пройти эти «Три Круга Ада», по другому это безобразие никак не назовёшь.
 
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 tata (Посетители) Сегодня, 09:41
Мы когда всем отделом решились привиться, то сразу разделились на группы по 5 человек. И начальник отдела отпустил на вторую половину дня. Но тоже пришлось посидеть(пока вакцину с хранилища подняли, пока разморозили). А сейчас на 2 дня отпускают тех кто решил привиться. эээххх знали бы lol

Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть.
 
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