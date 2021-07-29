Претензии желающего вакцинироваться жителя Актау посчитали необоснованными

- На всё про всё с очередями у меня заняло два часа. А у двери в кабинет №212 мне заявляют, что уже обед - с 13:00 до 14:00, и нужно будет подождать один час. В ответ на мою просьбу предоставить документ о том, что в кабинете № 212 обед с 13:00 до 14:00, мне отказали. Когда я всё-таки попал в кабинет для получения вакцинации, медсестра мне сообщила, что вакцину «Спутник V» получают только по пять человек - одна ампула рассчитана на пять доз. В итоге мне пришлось ждать ещё 30 минут, чтобы собралось необходимое количество человек. Для пущей надёжности наши чиновники могут сами пройти эти «семь кругов ада», по-другому это безобразие никак не назовёшь, - возмутился пациент.

- За основу проверки был взят акт, составленный пятью сотрудниками поликлиники – свидетелями сложившейся ситуации 26 июля. Из акта следует, что гражданин в 12:55 пришёл в кабинет №212 с целью получить І компонент вакцины «Sputnik V». Медсестра прививочного кабинета предупредила его о том, что ему придётся подождать людей, желающих привиться данной вакциной, так как в одном флаконе компонента вакцины «Sputnik V» находится пять доз и вскрытый флакон годен в течение двух часов. Также она сообщила о времени обеденного перерыва с 13:00 до 14:00. Однако мужчина потребовал, чтобы его привили «здесь и сейчас», - заверили в управлении здравоохранения.

По словам пациента, 26 июля он пришёл в поликлинику №2 для получения вакцины. В регистратуре его направили в кабинет №148 для заполнения бланка согласия, после этого - в кабинет №230, а оттуда - в кабинет №212.В управлении здравоохранения региона сообщили, что отделом внутреннего аудита поликлиники проведена служебная проверка и составлен протокол.Проанализировав жалобу, эксперты отдела внутреннего аудита пришли к выводу, что претензии пациента являются необоснованными.