Женщину с тремя детьми разыскивают в Мангистау

Дилбара Тилеулесова со своими тремя детьми 30 июля текущего года отправилась со станции Мангистау на поезде в Шымкент. Однако по сегодняшний день никаких известий о ее местонахождении нет.- Рядом с ней есть трое несовершеннолетних детей, одному из них всего 40 дней. Помогите, пожалуйста, информацию о возможном месте нахождения Дилбары и ее детей сообщить по телефонам: 8705 7700438, 87016606096 или 102, - сообщили в линейном отделе полиции на станции Мангистау.