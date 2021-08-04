В Мангистау на покупку школьных учебников выделили более двух миллиардов тенге

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Светлана Тулебаева рассказала, что на полное обеспечение учащихся учебниками из местного бюджета выделено два миллиарда 331 миллион тенге. Учебники приобретены.
- В области в новом учебном году будут функционировать 324 детских сада, 143 дневных общеобразовательных школы, 15 частных школ, пять вечерних школ, 16 специальных организаций образования, 27 организаций технического и профессионального образования. Во всех организациях образования идут подготовительные работы к новому учебному году, - сказала Светлана Тулебаева.
К 1 сентября в школы области пойдут около 166 тысяч учащихся, контингент учеников, предположительно, будет больше на восемь тысяч, чем в прошлом году (158 тыс.). В 1 класс планируется прибыть 18 940 учащихся.
Руководитель управления образования области рассказала про новые проекты и изменения, которые будут реализованы в новом учебном году.
- Важная новость, ожидаемая многими, это возвращение «Әліппе» и «Букваря» для 1 классов. То есть, первоклассники вместо предмета «Обучение грамоте» будут изучать «Букварь» и «Родной язык». По поручению Президента страны в конце прошлого года был запущен проект «Оқуға құштар мектеп» с целью привить детям интерес к чтению. В новом учебном году проект будет продолжен с новыми темпами. Будет введено ежедневное 20-минутное чтение книг. С этой целью школьными библиотеками на сумму 278 миллионов тенге была приобретена художественная литература, - сказала Светлана Тулебаева.
Еще одно позитивное изменение в предстоящем учебном году, по мнению руководителя управления, это введение игр: шахматы, тогызкумалак, настольный теннис на уроках физкультуры - с целью развития мыслительного процесса обучающихся.
- Также, будут внедрены адаптация образовательной программы детей с особыми образовательными потребностями, поэтапное внедрение по возможности урока «Домбыра», начиная с 6 класса, - отметила Светлана Тулебаева.
Напомним, что с 1 сентября 2021 года мангистауские школьники вернутся за парты.
- В области в новом учебном году будут функционировать 324 детских сада, 143 дневных общеобразовательных школы, 15 частных школ, пять вечерних школ, 16 специальных организаций образования, 27 организаций технического и профессионального образования. Во всех организациях образования идут подготовительные работы к новому учебному году, - сказала Светлана Тулебаева.
К 1 сентября в школы области пойдут около 166 тысяч учащихся, контингент учеников, предположительно, будет больше на восемь тысяч, чем в прошлом году (158 тыс.). В 1 класс планируется прибыть 18 940 учащихся.
Руководитель управления образования области рассказала про новые проекты и изменения, которые будут реализованы в новом учебном году.
- Важная новость, ожидаемая многими, это возвращение «Әліппе» и «Букваря» для 1 классов. То есть, первоклассники вместо предмета «Обучение грамоте» будут изучать «Букварь» и «Родной язык». По поручению Президента страны в конце прошлого года был запущен проект «Оқуға құштар мектеп» с целью привить детям интерес к чтению. В новом учебном году проект будет продолжен с новыми темпами. Будет введено ежедневное 20-минутное чтение книг. С этой целью школьными библиотеками на сумму 278 миллионов тенге была приобретена художественная литература, - сказала Светлана Тулебаева.
Еще одно позитивное изменение в предстоящем учебном году, по мнению руководителя управления, это введение игр: шахматы, тогызкумалак, настольный теннис на уроках физкультуры - с целью развития мыслительного процесса обучающихся.
- Также, будут внедрены адаптация образовательной программы детей с особыми образовательными потребностями, поэтапное внедрение по возможности урока «Домбыра», начиная с 6 класса, - отметила Светлана Тулебаева.
Напомним, что с 1 сентября 2021 года мангистауские школьники вернутся за парты.