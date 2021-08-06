Полицейский Мангистау оштрафован за маневр на служебном автомобиле

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В областном департаменте полиции сообщили, что в отношении водителя составлен административный протокол за нарушение правил маневрирования.
- Водитель автомашины «JAC S3» проверял ходовую часть автомобиля из-за появившихся посторонних звуков. Этот момент был запечатлён на видео. В отношении водителя составлен протокол по статье 595 части 1 КоАП РК (В случае, если водитель не подал сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки, согласно статье 595 части 1 КоАП РК, предусматривается штраф в размере 5 МРП - 12 625 тенге). Отделом полиции Бейнеуского района проводится служебная проверка, - сообщили в ДП Мангистауской области.
Напомним, видео маневра полицейского автомобиля было опубликовано в рубрике «Народные новости».
- Водитель автомашины «JAC S3» проверял ходовую часть автомобиля из-за появившихся посторонних звуков. Этот момент был запечатлён на видео. В отношении водителя составлен протокол по статье 595 части 1 КоАП РК (В случае, если водитель не подал сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки, согласно статье 595 части 1 КоАП РК, предусматривается штраф в размере 5 МРП - 12 625 тенге). Отделом полиции Бейнеуского района проводится служебная проверка, - сообщили в ДП Мангистауской области.
Напомним, видео маневра полицейского автомобиля было опубликовано в рубрике «Народные новости».