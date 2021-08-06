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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:46

Просмотров: 1230

Полицейский Мангистау оштрафован за маневр на служебном автомобиле

В ДП Мангистау объяснили маневр служебного автомобиля. Водитель проверял ходовую часть автотранспорта. Об этом сообщили в ДП Мангистауской области.

фото из открытых источников
В областном департаменте полиции сообщили, что в отношении водителя составлен административный протокол за нарушение правил маневрирования.

- Водитель автомашины «JAC S3» проверял ходовую часть автомобиля из-за появившихся посторонних звуков. Этот момент был запечатлён на видео. В отношении водителя составлен протокол по статье 595 части 1 КоАП РК (В случае, если водитель не подал сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки, согласно статье 595 части 1 КоАП РК, предусматривается штраф в размере 5 МРП - 12 625 тенге). Отделом полиции Бейнеуского района проводится служебная проверка, - сообщили в ДП Мангистауской области.

Напомним, видео маневра полицейского автомобиля было опубликовано в рубрике «Народные новости».



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Комментарии ( 1 )

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diger (Посетители) Сегодня, 16:18
Если полиЦаям можно, на дорогах общего пользования, проверять ходовую часть авто, тогда почему простым водителям нельзя? Не порядок...
 
 

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