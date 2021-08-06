Вертолет над городом встревожил жителей Актау

Скрин видео
Видео летающего вертолета попало в объектив видеокамеры в верхней зоне Актау.
Накануне, 5 августа, в мессенджерах распространялась информация о распылении «коронавирусной инфекции». В аудиосообщениях указывалось максимальное количество зараженных в период с 6 по 8 августа. Чиновники назвали данную информацию фейком.
Накануне, 5 августа, в мессенджерах распространялась информация о распылении «коронавирусной инфекции». В аудиосообщениях указывалось максимальное количество зараженных в период с 6 по 8 августа. Чиновники назвали данную информацию фейком.