Учения идут! Вертолет над Актау совершал тренировочный полет

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По информации пресс-службы Министерства обороны РК, согласно плану боевой подготовки, несколько раз в неделю во всех авиационных базах проводятся учебно-тренировочные полеты, направленные на поддержание летной выучки и уровня профессионального мастерства.
- Полеты начинаются рано утром и завершаются при повышении температуры воздуха выше +35 градусов и в ночное время. Мы уже неоднократно писали и давали официальные комментарии, что для распыления каких-либо жидкостей необходима специальная подвесная система. Военные вертолеты и самолеты не оснащены подобными системами, так что распыление каких-либо жидкостей невозможно. Стоит отметить, что личный состав авиационной базы проживает в городе Актау вместе со своими семьями. Тем самым, военные не намерены подвергать опасности своих родных, - отметили в ведомстве.
Напомню, сегодня, 6 августа, жителей Актау напугал летающий над городом вертолет. Горожане предположили, что воздушное судно распространяет вирус.
- Полеты начинаются рано утром и завершаются при повышении температуры воздуха выше +35 градусов и в ночное время. Мы уже неоднократно писали и давали официальные комментарии, что для распыления каких-либо жидкостей необходима специальная подвесная система. Военные вертолеты и самолеты не оснащены подобными системами, так что распыление каких-либо жидкостей невозможно. Стоит отметить, что личный состав авиационной базы проживает в городе Актау вместе со своими семьями. Тем самым, военные не намерены подвергать опасности своих родных, - отметили в ведомстве.
Напомню, сегодня, 6 августа, жителей Актау напугал летающий над городом вертолет. Горожане предположили, что воздушное судно распространяет вирус.