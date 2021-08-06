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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:37

Просмотров: 975

Учения идут! Вертолет над Актау совершал тренировочный полет

Вертолет, круживший над Актау, выполнял учебно-тренировочный полет. Об этом сообщила пресс-служба акима Актау со ссылкой на министерство обороны РК.

Скрин видео
По информации пресс-службы Министерства обороны РК, согласно плану боевой подготовки, несколько раз в неделю во всех авиационных базах проводятся учебно-тренировочные полеты, направленные на поддержание летной выучки и уровня профессионального мастерства.

- Полеты начинаются рано утром и завершаются при повышении температуры воздуха выше +35 градусов и в ночное время. Мы уже неоднократно писали и давали официальные комментарии, что для распыления каких-либо жидкостей необходима специальная подвесная система. Военные вертолеты и самолеты не оснащены подобными системами, так что распыление каких-либо жидкостей невозможно. Стоит отметить, что личный состав авиационной базы проживает в городе Актау вместе со своими семьями. Тем самым, военные не намерены подвергать опасности своих родных, - отметили в ведомстве.

Напомню, сегодня, 6 августа, жителей Актау напугал летающий над городом вертолет. Горожане предположили, что воздушное судно распространяет вирус.



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Комментарии ( 1 )

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 Космос (Посетители) Сегодня, 19:39
Про распыление мне не интересно, мне интересно - Кто такой умный планирует ТРЕНИРОВОЧНЫЕ полеты над НАСЕЛЕННЫМ пунктом?
 
 

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