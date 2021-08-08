Памятник Кашагану начали благоустраивать в Актау

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В настоящее время проводится демонтаж постамента памятника Кашагану Куржиманулы.
Работы по благоустройству ведутся при спонсорской поддержке.
Завершение планируется в сентябре этого года.
Напомним, на состояние постамента памятника Кашагану жаловались горожане в прошлом и в этом году.
Работы по благоустройству ведутся при спонсорской поддержке.
Завершение планируется в сентябре этого года.
Напомним, на состояние постамента памятника Кашагану жаловались горожане в прошлом и в этом году.