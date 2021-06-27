Облицовка памятника Кашагану продолжает разрушаться в Актау

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Во многих местах на постаменте плитка отвалилась полностью.
Кроме этого, за памятником располагается электрощиток, дверца которого открыта. Из него торчат оголённые провода.
Напомним, на состояние постамента памятника Кашагану уже жаловались жители Актау в прошлом году.
В акимате сообщили, что направлена заявка на выделение денежных средств из местного бюджета. После выделения соответствующей суммы памятник будет благоустроен.
На ремонт памятника планировалось выделить около 25 миллионов тенге в конце 2019 года.
Но состояние постамента не улучшилось.
Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.
Кроме этого, за памятником располагается электрощиток, дверца которого открыта. Из него торчат оголённые провода.
Напомним, на состояние постамента памятника Кашагану уже жаловались жители Актау в прошлом году.
В акимате сообщили, что направлена заявка на выделение денежных средств из местного бюджета. После выделения соответствующей суммы памятник будет благоустроен.
На ремонт памятника планировалось выделить около 25 миллионов тенге в конце 2019 года.
Но состояние постамента не улучшилось.
Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.
Оставьте свой комментарий первым.