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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:55

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Облицовка памятника Кашагану продолжает разрушаться в Актау

С постамента памятника Кашагану Куржиманулы второй год отваливается облицовочная гранитная плитка.

Фото автора
Во многих местах на постаменте плитка отвалилась полностью.

Облицовка памятника Кашагану продолжает разрушаться в Актау


Кроме этого, за памятником располагается электрощиток, дверца которого открыта. Из него торчат оголённые провода.

Облицовка памятника Кашагану продолжает разрушаться в Актау


Напомним, на состояние постамента памятника Кашагану уже жаловались жители Актау в прошлом году.

В акимате сообщили, что направлена заявка на выделение денежных средств из местного бюджета. После выделения соответствующей суммы памятник будет благоустроен.

На ремонт памятника планировалось выделить около 25 миллионов тенге в конце 2019 года.

Но состояние постамента не улучшилось.

Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.




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Памятник Кашагану продолжает разрушаться в Актау


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