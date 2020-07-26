В Актау снова пообещали отремонтировать постамент памятника Кашагану

- Направлена заявка на выделение денежных средств из местного бюджета. После выделения соответствующей суммы памятник будет благоустроен, - отметили в пресс-службе городского акимата.

Ранее местные жители жаловались на состояние постамента памятника Кашагану Куржиманулы. В некоторых местах потрескалась плитка, в других она отвалилась.Как сообщили в акимате, составлена сметная документация.Напоминаем, что на ремонт памятника планировалось выделить около 25 миллионов тенге.Разыграть тендер намеревались в конце зимы 2019 года, чтобы весной 2020 уже приступить к ремонтным работам. Как заявлял руководитель Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Кайрат Акыбаев, предусмотрена полная замена керамогранита.