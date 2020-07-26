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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:23

Просмотров: 405

В Актау снова пообещали отремонтировать постамент памятника Кашагану

Для ремонта памятника Кашагану Куржиманулы составлена сметная документация. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

Фото автора
Ранее местные жители жаловались на состояние постамента памятника Кашагану Куржиманулы. В некоторых местах потрескалась плитка, в других она отвалилась.

В Актау снова пообещали отремонтировать постамент памятника Кашагану


Как сообщили в акимате, составлена сметная документация.

- Направлена заявка на выделение денежных средств из местного бюджета. После выделения соответствующей суммы памятник будет благоустроен, - отметили в пресс-службе городского акимата.


В Актау снова пообещали отремонтировать постамент памятника Кашагану


Напоминаем, что на ремонт памятника планировалось выделить около 25 миллионов тенге.

Разыграть тендер намеревались в конце зимы 2019 года, чтобы весной 2020 уже приступить к ремонтным работам. Как заявлял руководитель Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Кайрат Акыбаев, предусмотрена полная замена керамогранита.

В Актау снова пообещали отремонтировать постамент памятника Кашагану



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Комментарии ( 3 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 19:25
Надо рядом детскую площадку Сделать для скейтбордистов. Они там катаются это их рук дело
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 19:13
Памятник от слово память. Кашагана до недавнего времени знали единицы,потом возвеличили,обнародовали и ..................забыли опустили посчитав,что дело сделано. Вы господа или уже держите памятники батырам и мыслителям в порядке или не ставьте вообще. Позор разрушенному постаменту и власти допустившей это.
 
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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 19:10
Будет новый "тендер", по распилу народных денег..Который подпишут в закрытом кабаке за бичбармаком.

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 

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