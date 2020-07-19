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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:15

Просмотров: 1517

Жители Актау пожаловались на состояние постамента памятника Кашагану

На постаменте памятника Кашагану Куржиманулы местами отваливается гранитная плитка.

Фото автора
В некоторых участках плитка потрескалась. В других произошло смещение.

Жители Актау пожаловались на состояние постамента памятника Кашагану

Жители Актау пожаловались на состояние постамента памятника Кашагану


Облицовочная плитка отваливается и от клумб возле памятника.

Жители Актау пожаловались на состояние постамента памятника Кашагану


- Ни полива, ни ухода за достопримечательностями города. Выделяют миллионы на обеспечение карманов чиновников, а не на благоустройство Актау, - негодует местный житель Ерлан.


Жители Актау пожаловались на состояние постамента памятника Кашагану


Как сообщалось ранее, на ремонт памятника Кашагану планировалось выделить около 25 миллионов тенге.

Разыграть тендер намеревались в конце зимы 2019 года, чтобы весной 2020 уже приступить к ремонтным работам. Как заявлял руководитель Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Кайрат Акыбаев, предусмотрена полная замена керамогранита.

Lada.kz ожидает официальный комментарий от городского акимата.

Кашаган Куржиманулы, Кашаган жырау (каз. Қашаған жырау Құржыман ұлы) (годы жизни — 1841-1929 году) - казахский акын, жырау, видный представитель казахского устно-поэтического творчества. Подробнее об истории памятника мы рассказывали ранее.




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Одни обещания: Жители Актау пожаловались за обветшалую облицовку на памятнике Кашагану


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Комментарии ( 6 )

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Игаль Ивов (Посетители) Сегодня, 00:15
Странно, что до сих пор ещё не выделили миллионы и потом ещё и ещё
 
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Erlan84 (Дизайнер) Вчера, 23:28
Как можно так относиться к памятникам своей культуры!! Манкурты не иначе!
 
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Костя (Посетители) Вчера, 23:20
Памятник отремонтируют, уверен!

Другое дело, что о творчестве Жырау практически нет доступной информации! Я вот со школы помню, что родился акын Кашаган Куржиманулы 29 мая 1841 года (даже даты в интернете не нашёл!), в википедии по сслыки о дате рождения выходит почему-то президент Токаев lol

Особенно интересно было бы почитать его произведения, которые, кстати были в нашей школе и я помню их смутно уже! Были короткие статьи, как бы эссе, в переводе на русский язык и были книги на казахском! Жаль, что в интернете нельзя найти, вот бы кто переписал и создал нужный ресурс!

В школе почему то любил Казахскую литературу, она доступней в подростковом возрасте, а сама суть не сильно отличается от европейских или русских классиков. Было очень интересно, к примеру страна шести городов, Шокана Уалиханова обсуждалась осенью, задавалась нам на лето, я до сих пор помню и смысл и суть произведения!

Мало уделяется внимания в мире литературе народов центральной азии, а ведь там присутствует....знаете ли, некая "хитрость", которая поинтересней в моментах даже знаменитых детективов, как минимум! Они ведь о народе писали... В общем то о том, что сейчас происходит тоже было написано, пусть через призму того времени!

Вот если бы у нас кто занялся подобной популяризацией, вот тоже думаю был бы туризм. Ведь не всем хочется только поесть и покупаться...

Вот это был бы памятник!
 
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Pontilimo1980 (Посетители) Вчера, 23:05
Кредит зб закройте

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • rastolkuy
  • Neo_85
  • Oraz
 Абвгд (Посетители) Вчера, 21:01
Деревья сохнут, памятники ломаются, лекарств нет, люди умирают, хозяина нету!
 
-1
  • n92
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  • Андpей
  • rastolkuy
  • Земляк
  • Юрий Спассков
 asnural (Посетители) Вчера, 20:37
А че жаловаться...сами и ломают все
 
 

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