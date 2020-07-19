Жители Актау пожаловались на состояние постамента памятника Кашагану

Фото автора
В некоторых участках плитка потрескалась. В других произошло смещение.
Облицовочная плитка отваливается и от клумб возле памятника.
Как сообщалось ранее, на ремонт памятника Кашагану планировалось выделить около 25 миллионов тенге.
Разыграть тендер намеревались в конце зимы 2019 года, чтобы весной 2020 уже приступить к ремонтным работам. Как заявлял руководитель Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Кайрат Акыбаев, предусмотрена полная замена керамогранита.
Lada.kz ожидает официальный комментарий от городского акимата.
Кашаган Куржиманулы, Кашаган жырау (каз. Қашаған жырау Құржыман ұлы) (годы жизни — 1841-1929 году) - казахский акын, жырау, видный представитель казахского устно-поэтического творчества. Подробнее об истории памятника мы рассказывали ранее.
Облицовочная плитка отваливается и от клумб возле памятника.
- Ни полива, ни ухода за достопримечательностями города. Выделяют миллионы на обеспечение карманов чиновников, а не на благоустройство Актау, - негодует местный житель Ерлан.
Как сообщалось ранее, на ремонт памятника Кашагану планировалось выделить около 25 миллионов тенге.
Разыграть тендер намеревались в конце зимы 2019 года, чтобы весной 2020 уже приступить к ремонтным работам. Как заявлял руководитель Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Кайрат Акыбаев, предусмотрена полная замена керамогранита.
Lada.kz ожидает официальный комментарий от городского акимата.
Кашаган Куржиманулы, Кашаган жырау (каз. Қашаған жырау Құржыман ұлы) (годы жизни — 1841-1929 году) - казахский акын, жырау, видный представитель казахского устно-поэтического творчества. Подробнее об истории памятника мы рассказывали ранее.