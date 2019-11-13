На ремонт памятника Кашагану планируется выделить около 25 миллионов тенге

Фото Рашида Исмагилова
Отремонтировать памятник акыну Кашагану Куржиману планируют весной следующего года.
По словам Кайрата Акыбаева, все необходимые расчёты по ремонтным работам уже произведены.
- Будет выделено порядка 20-25 миллионов тенге на ремонт памятника акыну. Планируем разыграть тендер в конце зимы, чтобы весной уже приступить к ремонтным работам. Предусмотрена полная замена керамогранита, - отметил Кайрат Акыбаев.
Напомним, ответственным за благоустройство города в этом году стало товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Алаш Констракшн».
Горожане неоднократно жаловались на внешний вид памятника мангистаускому акыну. В рубрике «Народные новости» были опубликованы фотографии состояния памятника.
По словам Кайрата Акыбаева, все необходимые расчёты по ремонтным работам уже произведены.
- Будет выделено порядка 20-25 миллионов тенге на ремонт памятника акыну. Планируем разыграть тендер в конце зимы, чтобы весной уже приступить к ремонтным работам. Предусмотрена полная замена керамогранита, - отметил Кайрат Акыбаев.
Напомним, ответственным за благоустройство города в этом году стало товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Алаш Констракшн».
Горожане неоднократно жаловались на внешний вид памятника мангистаускому акыну. В рубрике «Народные новости» были опубликованы фотографии состояния памятника.