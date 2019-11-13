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ЛАДА.kz » Культура

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:15

Просмотров: 436

На ремонт памятника Кашагану планируется выделить около 25 миллионов тенге

Начать ремонтные работы местные власти обещают в 2020 году. Об этом сообщил Кайрат Акыбаев, руководитель Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Фото Рашида Исмагилова
Отремонтировать памятник акыну Кашагану Куржиману планируют весной следующего года.

По словам Кайрата Акыбаева, все необходимые расчёты по ремонтным работам уже произведены.

- Будет выделено порядка 20-25 миллионов тенге на ремонт памятника акыну. Планируем разыграть тендер в конце зимы, чтобы весной уже приступить к ремонтным работам. Предусмотрена полная замена керамогранита, - отметил Кайрат Акыбаев.

Напомним, ответственным за благоустройство города в этом году стало товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Алаш Констракшн».

Горожане неоднократно жаловались на внешний вид памятника мангистаускому акыну. В рубрике «Народные новости» были опубликованы фотографии состояния памятника.



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Комментарии ( 5 )

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zhanino (Посетители) Сегодня, 11:24
если деньги некуда девать, пожалуйста покрасьте дома, хотя бы вдоль центральных дорог, а то все переложили на жителей, и стоят дома обшарпанные как после бомбежки, неужели акимату не стыдно перед гостями и вообще перед жителями, чем тратить деньги на всякую ерунду, понимаю, что это все делается для собственного кармана, но пора хотябы подумать и о городе и жителях тоже
 
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Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 11:08
что, собираетесь его башню ещё больше сделать, еще более не пропорциональной? lol
 
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Неталиев Гарифулла (Посетители) Сегодня, 11:01
"ЛАДА", а вам не интересно узнать, какую позицию по этим вопросам, куда и сколько денег из бюджета планируется потратить, занимает общественный совет при акимате: ему все равно, он предлагает другие варианты, он на все согласен
 
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Lady_M (Посетители) Сегодня, 10:51
а что с тем керамогранитом?
кому он жить мешает?

деньги девать некуда?
Я иногда думаю у власти сидят здоровые люди?

25 миллионов на памятник, 30 на украшения каждый год новогоднее, на озеленение выделяют на полив нет, все гибнет через сезон. Вопрос: а дороги в мкр.? а остановки? урны по городу, лавочки во дворах, детские площадки??? все уже обустроили, везде покрытие, камеры?
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 10:32
А может надо было эти деньги малоимущим раздать или там откатов не будет.
 
 

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