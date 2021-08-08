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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:50

Просмотров: 2278

Столпотворение на вакцинацию сняли на видео в Актау

Очередь из желающих получить вакцину засняли на видео. Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Кадр видео
Ситуация произошла в Актауской городской поликлинике №1 в 7 микрорайоне сегодня, 8 августа, в первой половине дня.

- Почему вакцинация проводится так неорганизованно? Как стадо баранов, просто нет слов, - возмутилась одна из местных жительниц, желающая привиться против коронавируса.


По информации управления здравоохранения, в выходные дни в Актау резко увеличилось число людей, желающих привиться. Особенно много очередников наблюдалось сегодня в городской поликлинике №1.

На данный момент в поликлинике функционируют три прививочных кабинета. К открытию готовят ещё один кабинет.

Ситуация находится под контролем, заявили в ведомстве.

Во избежание очередей врачи рекомендуют горожанам посетить любую другую поликлинику. Персонал и медучреждения работают без выходных.






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Комментарии ( 8 )

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-2
  • Argallo
  • Шевченко 81
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  • chrome
  • arelav_74
  • Космос
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:35
Антиваксеры поперли вакцинироваться dada

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
-3
  • diger
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  • chrome
  • Kain-Livesy
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  • синдбад
  • Coffee
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 17:35
Люди сами виноваты, до последнего сами тянули с вакцинацией, теперь как ограничили по работе, рост больных десятки смертей оптом побежали делать вакцину. Надо было до конца придерживаться антиваксерской позиции. Вчера ещё в одной антиваксерской семье мать у людей умерла от ковид, тошнит от их убеждений типа ажал, алланың қолында и прочую ересь несут.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 16:36
Цитата: chrome
Надо как-то наших медиков, в развитые страны направлять для того чтоб опыт перенимали!

Например в Сан Марино. smile
 
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  • синдбад
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 16:34
ажиотаж вакцинироваться нагоняют сами власти. толчею , шум, неразбериху с очерёдностью( особо в воскресение и по первой прививке) создают сами посетители- уходят не передав очередь иль пытаясь пролезть вперёд. по второй прививке вроде всё более спокойно проходит. есть люди у которых один выходной в неделю, в воскресение.
 
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  • Земляк
  • tolk
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 GOAT (Посетители) Сегодня, 16:23
Pluto,
Толко вчера слушал одну казахстанскую профессора, зав кафедрой, так вот она рассказывала о "вакцинах" которыми колют в Казахстане. Это три вакцины, и ни одна из них не одобрена ВОЗ! Она и показывала сайт ВОЗ, где все данные выложены в открытом доступе.
Спутник оправдывается, что их типа не одобрили по политическим мотивам, однако ВОЗ разъяснил свою позицию по Спутнику, оказывается россияне не предоставили все данные по испытаниям "вакцины", видимо это из за того, что испытания Спутника ещё не закончены. Так что и со Спутником не понятно что.
Две другие вакцины, не помню названия, они обе китайские, только одна производится в Эмиратах и одна в Китае, так вот, эти две вакцины вообще нигде в мире не используются кроме Казахстана!
Она так и говорит: Хотите уколоться? Дождитесь Файзера.
А у нас люди не от сознательности идут колоться, от страха что уволят.

И действительно, почему бы не открыть пункты вакцинации на каждом углу? Всё равно перед вакцинацией никто не проверяет людей на нужность вакцины и противопоказания)
 
-1
  • chrome
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  • Земляк
  • tolk
  • Empro
 diger (Посетители) Сегодня, 16:23
Сначала запугали , работа СМИ, а потом получили результат(((, каждый делает свой выбор... Осенью получим рост..., вместо спада.
 
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  • Галина63
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 chrome (Посетители) Сегодня, 16:12
Издеваются над людьми. Надо как-то наших медиков, в развитые страны направлять для того чтоб опыт перенимали!
 
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 Pluto (Посетители) Сегодня, 15:54
Господа акиматовские и министерские возьмите на вооружение опыт России откройте прививочные кабинеты вплоть до "сортира" вы же сами способствуете распространению заразы.
 
 

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