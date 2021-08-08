Столпотворение на вакцинацию сняли на видео в Актау

- Почему вакцинация проводится так неорганизованно? Как стадо баранов, просто нет слов, - возмутилась одна из местных жительниц, желающая привиться против коронавируса.

Ситуация произошла в Актауской городской поликлинике №1 в 7 микрорайоне сегодня, 8 августа, в первой половине дня.По информации управления здравоохранения, в выходные дни в Актау резко увеличилось число людей, желающих привиться. Особенно много очередников наблюдалось сегодня в городской поликлинике №1.На данный момент в поликлинике функционируют три прививочных кабинета. К открытию готовят ещё один кабинет.Ситуация находится под контролем, заявили в ведомстве.Во избежание очередей врачи рекомендуют горожанам посетить любую другую поликлинику. Персонал и медучреждения работают без выходных.