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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:49

Просмотров: 321

Железный стул выбросили из окна в многоэтажке в Актау

В результате падения железного стула сломалась вывеска салона красоты. Стражи порядка устанавливают личность нарушителя.

Фото очевидцев
Инцидент произошёл сегодня, 17 августа, во второй половине дня в доме №35 в 12 микрорайоне. Неизвестный выбросил железный стул из окна квартиры, который угодил в рекламную вывеску парикмахерской. К счастью, никто из прохожих не пострадал.

Работники салона красоты обратились с заявлением в полицию.

- Участковые инспекторы полиции будут устанавливать личность нарушителя, после чего на него будет составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК («Мелкое хулиганство»), - сообщили в департаменте полиции региона.


Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток.

Железный стул выбросили из окна в многоэтажке в Актау



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