Железный стул выбросили из окна в многоэтажке в Актау

- Участковые инспекторы полиции будут устанавливать личность нарушителя, после чего на него будет составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК («Мелкое хулиганство»), - сообщили в департаменте полиции региона.

Инцидент произошёл сегодня, 17 августа, во второй половине дня в доме №35 в 12 микрорайоне. Неизвестный выбросил железный стул из окна квартиры, который угодил в рекламную вывеску парикмахерской. К счастью, никто из прохожих не пострадал.Работники салона красоты обратились с заявлением в полицию.Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток.