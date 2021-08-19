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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:31

Просмотров: 1594

Коронавирусу вопреки! Концерт Анны Седоковой обещают провести в отеле «Rixos Aktau»

Концерт украинской певицы, телеведущей и актрисы запланирован на 4 сентября в отеле «Rixos Water World Aktau».

Кадр видео
Видеоафишу с намеченным мероприятием Анны Седоковой разместили на странице отеля «Rixos Water World Aktau» в Instagram.

Коронавирусу вопреки! Концерт Анны Седоковой обещают провести в отеле «Rixos Aktau»



Напомним, ранее заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова заявляла, что все концерты на территории пятизвёздочного отеля будут отменены с 31 июля. Обслуживание будут проводить в номерах.

Генеральноый менеджер «Rixos Water World Aktau» Cерик Исагалиев сообщал, что пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется, будет проводиться работа над отменой концертов на территории отеля.






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Комментарии ( 7 )

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Wins (Посетители) Сегодня, 15:48
Цитата: diger
Вирус в телевизорах, и в сми... Отключи все источники информации, и ничего не будет...


И скорая станет приезжать не через 3-4 часа как сейчас, а за 15 минут, как это было до эпидемии? Не думаю.

Если люди не думаю о здоровье окружающих - конечно нужно принимать меры, вплоть до штрафов. Не время праздновать точно...
 
-1
  • Альфарий
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  • Aktauskii
 diger (Посетители) Сегодня, 14:43
Ну Ну,
Вирус в телевизорах, и в сми... Отключи все источники информации, и ничего не будет... Само заболевание есть, но раздуто до космических массштабов. Бороться с ОРВи, не возможно, безполезно, бессмысленно. Надо делать упор на создание лекарства для лечения, от этой заразы, хотя опять же, а есть ли смысл...?
 
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  • master_kz
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 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 14:16
вы не понимаете, это другое
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:12
Ну Ну,
там другой сценарий и режиссер lol

ой блин закроют двери никто даже не узнает
 
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  • ЁмоЁ
  • Maximus
  • diger
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:53
Во всех сми пишут о талибах, их аэропорт показывают, что камню негде упасть, дистанцию нихто не соблюдает, нихто не вакцинирован, маски не носят. У них что короны не ма?
 
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  • Ирон
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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 12:51
Люди, которые там отдыхали, рассказывают, что никаких ограничений там не было и нет. Никто, заплатив такие суммы, не будет сидеть в номере. Там веселятся на всю катушку. Для этого туда и едут. А, дома в четырех стенах можно и дома посидеть. Сразу напишу, что у меня другое мнение.
 
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 Андpей (Посетители) Сегодня, 12:37
Так у коронавируса нет денег на риксос, поэтому в риксосе безопасно.
 
 

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