Коронавирусу вопреки! Концерт Анны Седоковой обещают провести в отеле «Rixos Aktau»

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Видеоафишу с намеченным мероприятием Анны Седоковой разместили на странице отеля «Rixos Water World Aktau» в Instagram.
Напомним, ранее заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова заявляла, что все концерты на территории пятизвёздочного отеля будут отменены с 31 июля. Обслуживание будут проводить в номерах.
Генеральноый менеджер «Rixos Water World Aktau» Cерик Исагалиев сообщал, что пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется, будет проводиться работа над отменой концертов на территории отеля.
Напомним, ранее заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова заявляла, что все концерты на территории пятизвёздочного отеля будут отменены с 31 июля. Обслуживание будут проводить в номерах.
Генеральноый менеджер «Rixos Water World Aktau» Cерик Исагалиев сообщал, что пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется, будет проводиться работа над отменой концертов на территории отеля.